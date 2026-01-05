籲行政院如實編列軍人加薪預算 顏寬恒：總預算馬上就能付委 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

115年度總預算案因朝野僵局至今未審，立法院財政委員會今（5）日邀集主計總處主計長陳淑姿5日就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告並備質詢，陳淑姿表示，總預算案未審議通過不得動支規模為2992億元。且約每1000億政府投資會影響GDP成長率0.5%。對此，立委顏寬恒表示，台灣的經濟成長絕對不是靠政府花錢來撐，不要忽略國人對於我國經濟的努力以及付出。

顏寬恒表示，上上星期早已在財委會表明，只要行政院如實編列軍人加薪預算，總預算馬上就能付委審查，奈何行政院遲遲不編列，完全沒有把國軍放在心上。

顏寬恒認為，無論是志願役還是義務役，國軍其實都非常缺人，但是大多數人都不願意繼續擔任軍人，總結就是因為錢少、工時長、休假常被召回，以及長官的命令時常不合邏輯等問題，導致許多人不願意將軍人視為一份長期可發展的職業。

顏寬恒指出，加薪是體恤國軍弟兄的辛勞以及為了招募更多優秀人才，畢竟世界上沒有任何一支專業軍隊，是靠情懷撐起來的。合理薪資是最基本的制度條件，執政黨將軍人描繪成唯利是圖，更加讓第一線的弟兄寒心。請行政院正視現有問題不要再執迷不悟，並且盡快編列軍人加薪預算以及警消海巡弟兄的退撫金。

至於主計處稱預算未過影響經濟、政府消費投資將受挫，顏寬恒痛批，這種說法去年也出現過，今年又再來。他說明，經濟成長除了政府消費與政府投資，還包含民間消費、民間投資與出口。若把焦點全部拉到政府端，等於把景氣好壞、投資信心強弱、外需冷熱，全部變成預算過不過的單一因果，這完全就是在偷換概念，刻意把兩者綁在一起，只是在混淆視聽。

