籲行政院新版財劃法開誠佈公 鍾東錦：應建立可長可久制度

苗栗縣長鍾東錦表示，政黨會輪替，但應該建立一個可長可久的制度，而不是誰執政就偏袒誰，這樣台灣將會永無寧日，也絕對不是國家之福。（圖／CTWant攝影組）

行政院今（24）日中午召開行政立法協調會報，針對政院版「財政收支劃分法修正草案」與立法院民進黨團及黨籍立委討論。苗栗縣長鍾東錦於苗栗縣議會備詢時指出，政治應該在對的時間做對的事，希望行政、立法兩院盡快協商，不要拖到2027年才實施，讓地方有更多資源，也讓縣市首長知道接下來要怎麼做，不要「看得到卻吃不到」。

鍾東錦表示，財劃法的僵局，受傷的是地方，中央一直在拖延，很不厚道。既然法律都通過了，就應該要實施，如果行政院都可以不遵守法律，全台灣鄉親也可以，行政院不應該做壞的示範。

鍾東錦指出，行政院既然要提新的財劃法版本，就應該開誠佈公，公告每個縣市分配到多少，讓社會公斷行政院是公平的、沒有偏心。如果行政院做的事情是對的，當然要昭告天下，不應該遮遮掩掩。

鍾東錦再指，財劃法的分配結果跟立法院協商後，應該要盡快實施，不要再拖延一年，讓像苗栗縣一樣財政比較困窘的縣市，可以盡快脫離苦海。

鍾東錦強調，政黨會輪替，但應該建立一個可長可久的制度，而不是誰執政就偏袒誰，這樣台灣將會永無寧日，也絕對不是國家之福。

