籲讓政院國防條例付委！賴清德：這屆許多立委從議會上來、工作層次不同

總統賴清德上午率副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹和三軍司令在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，呼籲立法院儘速審查1.25兆國防特別預算條例。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 賴政府提出8年1.25兆元國防特別條例，但遭在野黨杯葛，至今仍未付委。相較之下，民眾黨自提4000億版本已經付委，另傳出國民黨也在研擬8000億版本。對此，總統賴清德今（11）日表示，行政院版本一定要如期付委、如期審查，在野黨就發揮監督專業，可以提修正動議，這樣對國家來講才是最好的。他也說，他注意到，這屆立委有許多直接從議會上來，但地方工作的事項、層次跟立法院、行政院等運作完全不同，有一個憲政的架構在。

賴清德今上午主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，包括副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將、陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。

媒體詢問，如何看藍白自提版本，是否會呼籲連同政院版本一起審議？賴清德呼籲，在野黨一定要讓行政院所提出的版本能夠順利付委審查，並有兩個原因。他說明，第一，符合憲政要求。根據我國憲法，行政權屬於政府，監督權屬於立法院，所以一定要有行政院版本，才能夠符合憲法要求。

第二，賴清德指出，國防特別預算是非常專業的事情，如果沒有行政院的版本，就缺少國防部專業所規劃出符合我國建軍需求的各項武器購買，這對整個建軍相當不利。他還是要苦口婆心地呼籲，行政院的版本一定要如期付委、如期審查，在野黨就發揮監督的專業，可以提修正動議，這樣對國家來講才是最好的。

賴清德提及，他有注意到，這屆立法委員有許多直接從議會上來，地方議會的運作跟中央、立法院、行政院的運作是不一樣的。他當過地方首長，地方工作的事項、層次跟國家最高民意殿堂立法院、行政院還有其他包括考試院、堅持院、司法院等運作完全不同，有一個憲政的架構在。

賴清德表示，他特別呼籲在野黨，在立法院行使立法職權的時候，一定要了解跟地方議會是不一樣的，必須要遵守憲政的運作，這樣的話整個政策推動才有辦法順利。

