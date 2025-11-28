籲賴勿輕言以2027兩岸要決戰說法點火玩火 鄭麗文：賴清德要成東亞澤倫斯基？

總統賴清德。總統府提供



記者周志豪／台北報導

總統賴清德以北京訂2027年「武統台灣」為目標，宣示推動近1.3兆元國防特別預算。國民黨主席鄭麗文今天再質疑，美國總統川普才致電日本首相高市早苗，緩和東北亞緊張局勢，俄烏戰爭也即將落幕，賴要成東亞澤倫斯基？

鄭麗文表示，國家領導人一言興邦、一言喪邦，當全世界都希望滅火、熄火、遠離戰爭，賴清德不要輕言以2027年兩岸要軍事決戰說法點火、玩火，挑起戰爭敏感神經，台海和平穩定不只關乎2300萬人安全，也影響全世界局勢。

廣告 廣告

鄭麗文也質疑，若2027兩岸就要軍事決戰，1.25兆元軍事預算救得了、保得住台灣？賴清德週三長篇大論中，充滿謬誤矛盾，如此重大國家政策，兩岸和戰豈能兒戲？台灣不能成下一個烏克蘭，請賴三思、慎言。

鄭麗文呼籲，和平難能可貴，不要輕言戰爭，賴清德不要成麻煩製造者，要調整路線與發言，不要因為自己個人政治領導危機，把台海整個賠進去，這是非常不負責任的危險行徑，也違背國際社會期待。

更多太報報導

賴清德修正「武統台灣」說 吳宗憲：小心成三國楊修被曹操殺了祭旗

批賴總統打臉賴總統候選人 國民黨喊話：先到國會報告1.25兆國防預算

賴推1.3兆國防特別預算、加強管制兩岸交流 馬英九：形同宣布台灣進「準戰爭狀態」