籲賴政府不要頑抗 傅崐萁：今天讓38項新興預算動支案三讀通過

立院今將休會，預期法案將在大清倉，國民黨團總召傅崐萁呼籲民進黨，即便朝野協商冷凍期未過，也能支持在今天完成將今年度中央政府總預算案中38項新興預算提前動支案通過，「希望卓榮泰不要頑抗，不要再跟人民做對」。

傅崐萁表示，希望總統賴清德與行政院長卓榮泰苦民所苦、急民所急，民進黨團放下意識形態，好好回歸民生，畢竟民進黨不能把人民與2300萬人民權益冷凍起來，民進黨沒有這麼大，人民最大。

傅崐萁說，115年總預算中新興計劃有利民生發展的38項關鍵議題，包括TPASS延續性計畫、育兒津貼生育補助、屏高東西快、治水預算，讓急迫與民生有關預算，能盡快在立院通過，讓相關部會能執行，回應全國人民期待。

傅崐萁喊話賴清德、卓榮泰、高雄市長陳其邁與屏東縣長周春米，高雄到屏東快速道路重不重要？對迫切需要的法案與預算應盡快執行。

