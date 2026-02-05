籲賴政府放下意識形態 鄭麗文：希望能夠跟賴總統手牽手一起合作

鄭麗文呼籲賴清德不要害怕、要對自己有信心，就可以大開大合的領導台灣並開創區域的和平跟穩定。（圖／方萬民攝）

中國國民黨主席鄭麗文4日主持常會時表示，不管是對美、對大陸、對國際社會，她都希望能夠跟賴總統手牽手、一起合作，在台灣內部積極良性的競爭，才是台灣人民之福。並呼籲賴清德不要害怕、要對自己有信心，就可以大開大合的領導台灣並開創區域的和平跟穩定。

鄭麗文首先向新任的中常委表達恭喜與歡迎，在此次選舉順利圓滿完成，並當選中常委。希望在各位任內、最關鍵的兩年，今年的地方大選、明年的全國大選，在各位中常委的全新團隊共同領導之下，能夠在2026年底延續上一次輝煌的戰果，以及在所有的縣、市民所高度肯定的政績之下，繼續延續，並且重點突破跟成長。更重要的，希望在這個基礎上，2028年能夠順利完成政黨輪替。鄭主席表示，新任中常委是來自各界的代表、不同的年齡層，因此中常會的代表性很高，士氣高昂，很有向心力，一起並肩作戰。

針對「兩岸交流合作前瞻論壇」，鄭麗文表示，看到了3日豐碩的成果以及深度的交流，在各個重大的領域上，有許多是台灣社會產業殷殷期待，將兩岸的強項在未來做對接、尋求合作，希望能夠帶來巨大豐碩的成果，造福兩岸、造福人類。

鄭麗文進一步說明，此時，代表團行程正在北京的清華大學參訪人工智慧的研究院，以及碳中和研究中心進行交流。鄭麗文表示，從政的目的，除了兩岸和平之外，長期關注的議題就是零碳家園、低碳社會。全人類最嚴峻、核心跟重大的挑戰，也就是氣候變遷、節能減碳，邁向零碳家園。鄭主席質疑，無奈台灣被意識形態捆綁，在反核的緊箍咒當中無法解脫。對台灣未來國家的競爭力、台灣的產業、台灣的國家安全至關重要。這些年，在氣候變遷、節能減碳的舞台上，中國大陸用了最大的力度，有了領先全球的成果。很可惜，台灣在這個領域，連續在國際的評比上面吊車尾。台灣身為太平洋海島，是氣候變遷首當其衝的地方，從八八風災開始，到去年的花蓮風災，因為極端氣候付出了非常慘痛的代價。

鄭麗文指出，以台灣的知識水準、科技水平，以及台灣身處太平洋的地理位置，都應該將節能減碳、氣候變遷作為最關注的議題，但台灣很多科學的議題不用科學的態度在討論，是捆綁台灣內耗無法前進的最大政治魔咒。中國國民黨希望科學問題能夠透過理性科學的態度來對話討論、形成政策。無奈到今天，仍然無法跟執政黨溝通，台灣沒有太多的時間可以繼續虛耗。

鄭麗文表示，關於這次論壇，蕭旭岑副主席將在下個星期的常會做完整的報告，鄭主席感謝參加論壇的各界的學者專家與產業的代表，當中包含台積電的代表。談論高科技發展的未來前景時，同時關心台灣的傳統產業跟服務業，雖然這幾年台灣的GDP與經濟好像開出了漂亮的成績單，卻是嚴重的M型失衡的發展。台灣高科技產業獨步全球，引以為傲，但是就業人口只佔了全台灣大約1/10，換句話說，有9成的就業人口是靠傳產跟服務業在提供就業機會，而傳產跟服務業正在凜冽的寒冬當中。

鄭麗文表示，中國國民黨希望幫助傳產跟服務業，這次的論壇提出了非常前瞻性、全世界正在努力發展的工業5.0的概念，在論壇有深度的交流，以及未來合作發展，共識就是傳產與服務業結合最進步的AI，以及朝綠色永續發展，符合環保概念。工業5.0如何讓台灣的傳產跟服務業再次的起飛，這也是希望用來解決台灣的社會經濟嚴重失衡問題。

鄭麗文感謝對岸熱誠的招待，同時表達感慨與遺憾，在民進黨執政時期，無法在台灣當東道主主辦這樣的論壇，禮尚往來。否則，台灣的人情味與各方面的成就，可以讓對岸看到台灣的誠意跟能力。希望與中常委共同的努力，有朝一日在台灣舉辦論壇、交流跟合作，將會熱鬧而順利。

鄭麗文表示，這兩天綠營以高規格對待參訪團，不管是機場的抗議聲，或者是賴清德總統親自召開的記者會。賴清德總統說是「走向世界vs.二次西進」，她提醒賴總統，現在全世界都想要走向中國大陸，近一兩個月的韓國、法國、愛爾蘭，與英國，以及現在正在北京訪問的烏拉圭，還有芬蘭、北歐、西歐、亞洲、拉丁美洲，都密集的到北京訪問，跟習近平總書記會見。賴總統可以嘗試放大視野，多看國際新聞，否則會跟世界嚴重的脫節，才會看到世界積極主動走向北京、走向大陸。

鄭麗文再次引用英國首相施凱爾（Keir Starmer）的話給賴總統，他說沒有必要在美國跟中國之間做選擇。因此在台灣，走向中國大陸跟走向世界從來都不是零和的選擇，可以同時做到共好、雙贏、共贏，才是國際社會共同的語言，也是中國國民黨正在努力的事情。

鄭麗文強調，不管是對美、對大陸、對國際社會，她都希望能夠跟賴總統手牽手、一起合作，在台灣內部積極良性的競爭，才是台灣人民之福。對外能夠攜手合作、共創兩岸的和平跟繁榮。從陳水扁到蔡英文到賴清德，都斬釘截鐵的說不會台獨、不存在台獨，那就下架礙眼的台獨黨綱，民進黨跟對岸的關係將獲得改善。

鄭麗文表示，雖然民進黨、綠營醜化九二共識，但回歸九二共識叫做兩岸同屬一中，不是洪水猛獸，馬英九8年執政沒有任何的損失，更在國際舞台發光發熱，兩岸的經濟、產業開創了前所未有的榮景。九二共識兩岸同屬一中，是中華民國憲法明文規定，白紙黑字，曾經在中華民國憲法前面宣誓就職的中華民國總統，存乎一心而已。因此，接受九二共識，下架台獨黨綱，兩岸就春暖花開、和平對話、溝通交流，沒有阻礙與抗拒。如果賴清德不相信馬英九8年證實過一次，鄭麗文當國民黨黨主席，上任才三個月就可以進行和平的交流對話。

鄭麗文呼籲賴清德不要害怕、要對自己有信心，就可以大開大合的領導台灣並開創區域的和平跟穩定。她誠摯的回應賴清德總統，不需要慌張，也不用焦慮，更「不需要青面獠牙」。

鄭麗文表示，因為這一次論壇的成功與順利，希望未來在不同領域，包括宗教、文化、藝術、體育等等也做交流。希望這次產業表達的問題，民進黨政府可以聽進去，就可以改善兩岸關係，不需要兵凶戰危，也可以化解。

