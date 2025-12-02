籲賴清德赴立院國情報告 朱立倫：有助減少民眾疑慮

國民黨前主席朱立倫今（2）日出席國民黨智庫「國家政策研究基金會」董事會並卸任董事長職務，針對總統賴清德日前提出1.25兆國防特別預算，藍白立委要求賴清德赴國會進行國情報告並詢答一事，朱立倫表示，因為有軍購特別預算，賴清德若能合憲、赴立院向全民說明，是很好的方式，對國家才有幫助。

朱立倫。（圖／國民黨提供）

面對媒體詢問是否認為賴清德總統應赴國會進行國情報告，甚至採取即問即答的方式，朱立倫指出，總統是負責國家大政，尤其是國防、外交、兩岸的重大決策，這次有這麼重大的特別預算，如果總統能夠來向全民說明，那是一個很好的機會。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

朱立倫進一步表示，國情報告的方式當然要符合憲法相關的規定，相信總統只要願意到立法院說明，立委應該要尊重總統，讓總統能夠再次的說明，讓所有民眾的疑慮能夠減少，大家能夠來共同支持這項特別預算，這對國家才是有幫助的。

