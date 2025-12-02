籲賴清德赴立院國情報告 朱立倫：立院各黨團應尊重總統報告方式

前國民黨主席朱立倫表示，因為有軍購特別預算，賴清德若能合憲、赴立院向全民說明，是很好的方式。（圖：朱立倫臉書）

國民黨智庫「國家政策研究基金會」今天（2日）召開董事會，完成人事交接，前黨主席朱立倫卸下董事長一職，由現任黨主席鄭麗文接棒。外界關注總統賴清德提出的1.25兆元國防特別預算，藍白立委呼籲賴應親赴國會提出國情報告並接受詢答。對此朱立倫表示，既然涉及重大軍購與國防布局，若賴總統能在合憲前提下到立院向全民說明，可以化解疑慮，這是一個很好的機會；至於方式，當然要符合憲法相關的規定。

談及是否採取「即問即答」形式，朱立倫強調總統本來就是負責國防、外交與兩岸等重大國政，這次金額龐大的特別預算更具關鍵性，若由賴清德親自赴國會說明，那這次有這麼重大的特別預算，如果總統能夠來向全民說明，那是一個很好的機會。不過他也指出，相關形式還是要須遵循憲政規範，立法院各黨團也應尊重總統報告方式，共同維護討論品質。

另一方面，在能源議題上，經濟部長龔明鑫透露，若審查順利，核三廠最快可在2028年初通過核安會審查並啟動重啟程序。朱立倫則直言，全球皆在尋求核能選項，民進黨卻還在硬拗，不重啟核三反問「那要怎麼辦？」他認為務實面對能源缺口才是真正的解方。