籲賴清德「別把司法當政治工具」 柯文哲：你比小英還糟糕！

柯文哲表示，他很難過為了要打柯文哲一個人，傷害太多無辜的人，政治鬥爭不應該變成這樣，他忍不住要講賴清德總統「不要把司法當政治工具」、「你比小英還糟糕！」（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城、政治獻金等貪污弊案，台北地方法院11日開庭證據提示一整天。柯文哲庭後表示，他很難過為了要打柯文哲一個人，傷害太多無辜的人，政治鬥爭不應該變成這樣，他忍不住要講賴清德總統「不要把司法當政治工具」、「你比小英還糟糕！」

柯文哲提到，本案有3400項證據，現在案子超過1年，他都還沒讀超過1000項，龐大資料沒辦法處理。所有被告都否認犯罪，只有台北市前副市長彭振聲說整個案子他是最悲慘的，彭振聲說已家破人亡不想再講了，是他最難過的地方。柯文哲質問：「其實你們要對付的是柯文哲一個，為什麼要傷害這麼多人？」

廣告 廣告

柯文哲指出，從檢察官聲請搜索票開始，法官也沒有很多時間去看，法官只是聽檢察官的片面之詞核票，一般來講，法官都會同意核發，且當時聲請搜索的理由，後來在起訴書中幾乎沒有出現「這叫騙票」，拿搜索票到處去搜手機、沒收電腦，再從裡面找資料。這個案子不是押人取供，是押人「補供」。

柯文哲續指，他跟法官說自己算是很耐關，一般被關1年的，叫他講什麼就講什麼。檢察官利用搜索票去抄人家，再從手機、電腦裡編故事，現在檢察官也這樣對付民眾黨主席黃國昌；他跟黃國昌講說不要吹牛，黃國昌說「D槽是滿的」檢察官就會有興趣找個理由去抄，再把電腦沒收從裡面找資料與編故事。

柯文哲強調，時間久了所有真相慢慢都會出來，司法是國家最後一道防線，不可以變成政治工具，應當被人民信任，大罷免大失敗「32比0」檢察官就是最重要的因素，不過，倒也不是一天就可以改變這個國家，希望在他的案子之後真相慢慢會出來。

◆任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。