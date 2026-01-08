籲跟進蔣萬安免費營養午餐 羅廷瑋喊話盧秀燕：為台中孩子加油

羅廷瑋喊話盧秀燕跟進北市國中小營養午餐全免政策。資料照 李政龍攝



台北市長蔣萬安推動國中小營養午餐免費，預計今年九月上路，基隆市昨宣布跟進。國民黨立委羅廷瑋今（8日）呼籲台中市長盧秀燕跟進，只要每年再投入約16億元，就能讓台中的國中小學生有免費營養午餐，他並喊話盧秀燕，「我在中央為台中政策努力，也請您為台中孩子加油。」

羅廷瑋上午在臉書發文說，台中應該跟進台北，營養午餐免費，因台中並不是從零開始。今年開始台中也有《班班有鮮乳》，台中市政府目前每年約投入 14 億元在營養午餐補助上，協助學校提升供餐品質，也照顧需要被支持的學生，看得出市府孩子營養上的用心與投入。

他說，在這樣的基礎上，若進一步檢視整體資源配置，其實只要再增加 約16億元的投入，就能讓台中市的國中小學生，每天在學校都能免費享用一餐健康、安心的午餐。許多家長關心的不只是免不免費，更在意的是免費之後，營養午餐的品質能不能被好好守住；也有不少家長期待，政策在減輕家庭負擔的同時，能把資源真正用在更好的食材與更穩定的供餐品質上。

他表示，免費與品質，從來不該是二選一。推動免費營養午餐的目的，本來就是希望孩子吃得健康、吃得安心，也吃得好。台中有能力也有條件，在既有基礎上把這件事做得更完整。他要建議台中市政府，跟進台北市政府的方向，評估是否來推動學童營養午餐免費，同時我也希望可以將營養午餐的品質提升一併納入整體規劃中。

羅指出，在立法院，會持續努力推動《營養午餐專法》，並持續與教育部溝通協調，爭取中央資源，目前全國有11縣市推行此政策，中央也應該重視。如果能同時做到在學校吃得營養健康，也不用擔心費用，不只孩子受惠，也能讓更多弱勢家庭，在生活中獲得實質的支持與喘息空間。

他並喊話盧秀燕，「我在中央為台中政策努力，也請您為台中孩子加油。」

