籲軍隊抗命川普遭懲戒 參議員凱利反告赫塞斯違憲

民主黨籍參議員凱利控告五角大廈及赫塞斯等人，指川普政府違反保護其言論自由的憲法權利。(美聯社）

亞利桑納州民主黨籍聯邦參議員凱利(Mark Kelly)月前發視頻呼籲軍隊抗拒總統川普「非法命令」，遭國防部長赫塞斯正式懲戒(censure)及威脅降階。凱利12日就此入稟控告五角大廈及赫塞斯等人，指川普政府違反保護其言論自由的憲法權利。

美聯社報導，以海軍上校退役的凱利，12 日入稟華盛頓特區聯邦地區法院，要求裁定赫塞斯發出的懲戒信函、調降其軍階的程序以及針對他的任何懲罰，均屬「非法且違憲」。國防部、赫塞斯、海軍部以及海軍部長費倫(John Phelan) 均列為被告。

負責審理此案的法官萊昂(Richard J. Leon) 是由共和黨籍總統布希任命。

凱利在訴狀指出，「憲法第一修正案禁止政府及其官員懲罰不受歡迎的言論，或是對受保護的言論作出報復。這個禁令尤其適用於就公共政策問題發表意見的議員」。

凱利在入稟後再發聲明表示，他是「捍衛那些為捍衛自由而戰的美國人權利」。他指責赫塞斯試圖透過威脅降低乃至取消軍階、退休金等來壓制不同意見，強調「在美國，事情不是這樣運作的，我絕不容忍」。

國防部及赫塞斯等被告暫未對凱利的訴訟作出回應。

凱利與另外五名民主黨人去年11月初發視頻呼籲軍隊抗拒總統川普「非法命令」後，五角大廈即啟動調查凱利，威脅要軍法處置。赫塞斯本月5日正式向凱利發出懲戒函，後續程序極有可能將他降階，並因此減少退休金。

赫塞斯說凱利有30天的時間回應，凱利誓言竭盡全力反擊。

美聯社指出，國防部對一名在任國會參議員採取行動，而對方又反過來控告國防部，使本已特殊的案件更加複雜，就算不是令人震驚也實在罕見。

法律專家亨特利(Todd Huntley)早前向美聯社表示，事件引發了許多法律問題，其中一個是凱利的言論是否受憲法保護；而五角大廈是根據聯邦統一軍法典(Uniform Code of Military Justice，UCMJ)，國防部長可召返退伍軍人，作為現役提交軍事法庭審訊或給予其他處分。

