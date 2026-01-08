籲追加預算讓台中營養午餐免費 何欣純：人口第二大城沒理由不做 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑，連日宣布在115學年度推全市公立國中小營養午餐全面免費，讓外界觀望其他4都是否跟進？台中市長盧秀燕被問及相關議題時，以趕行程為由，沒有回應。立委何欣純今（8）日表示，台中市身為全國人口第二大城，沒有理由不做，若市府不做，那她當選市長首要之務就會進行，幫家庭及孩子每年節省萬元以上的開銷。

何欣純說，台中市國中小學生將近24萬，立委蔡其昌3年前在競選台中市長時，已經喊出「營養午餐免費」的政見，可惜沒能成功；台中市府這幾年來依舊「不鬆口、不作為」。現在台北市決定今年9月就要實施，基隆也跟進，更何況中部的彰化、南投、苗栗都已實施多年，身為全國人口第二大的城市，台中沒有理由不做。

廣告 廣告

「我無法理解盧市長可以做、但為何不做的原因？」何欣純分析，台中市府今年度已編列14億元、學校午餐相關經費，只要再增加20億的的經費，就能讓台中國中小孩子跟家庭鬆一口氣，為何不能做？

何欣純強調，營養午餐免費是來自於市民的實際需求，她會繼續籲請盧市長，請儘速在今年暑假前向議會提出追加預算，趕在年9月開學前，讓台中所有的孩子與家庭能夠享有台中市府的貼心與關心；要不然，若她上任後，最快明年9月才能實施，一拖下去，就是2年時間的差距，「希望盧市長能謹慎考慮」。

據了解，中部縣市包括彰化、南投均已實施營養午餐免費，苗栗今年9月也要跟進，台中市是中部財政最佳，卻成中部縣市唯一例外。台中教育局估算，學校午餐全面免費約需33.5億，目前包括弱勢學生午餐等各類午餐補助已14億，未來以「有增無減」原則，滾動檢討補助。

照片來源：取自何欣純臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

黃仁勳再掀浪潮 江啟臣盼打造台中AI機器人智慧園區

籲台中營養午餐跟進免費制度 黃健豪：預算應可承受

【文章轉載請註明出處】