籲速審總預算案 中小企業總會：協助企業應不分黨派

今年中央政府總預算案至今仍未排入立法院審查程序，經濟部表示，總預算案遲遲沒過，台灣產業競爭力將受衝擊；尤其今年規劃新台幣109億預算協助中小企業升級轉型，使得中小企業首當其衝。全國中小企業總會指出，部分中小企業仍受關稅、匯率衝擊，協助中小企業應不分黨派，他們呼籲立院儘速審查總預算案。

立法院6日程序委員會中，在野黨以人數優勢將今年度中央政府總預算案「暫緩列案」，為史上首例進入新年度，總預算卻仍未付委審查。

經濟部指出，今年編列新台幣109億，從貸款、雙軸轉型、拓銷海外通路等三大面向支持中小企業轉型發展，包括以多元發展貸款、信保基金協助因應關稅影響，並透過導入數位工具、培育數位人才等協助數位轉型，同時強化中小企業ESCO(能源技術服務)能量，導入金融資金與獎勵措施，落實節能改善，還有補助企業海外參展，在國際展會設立台灣精品館等分散及開拓海外市場等措施，這些相關計劃都會受到總預算案未審的影響。

經濟部表示，台灣中小企業比例超過98%，提供近8成就業需求，「中小企業好，台灣經濟才會好」，今年總預算沒通過，將衝擊台灣產業競爭力，尤其中小企業首當其衝，經濟部懇請朝野支持今年度預算，避免削弱台灣經濟競爭力。

全國中小企業總會理事長李育家也表示，中小企業持續受到關稅、匯率影響，部分業者淪為「慘」業，先前已向經濟部建議規劃各項協助措施，經濟部今年度的109億相關預算對中小企業發展至關重要，協助企業發展不應有黨派之分。他說：『(原音)因為中小企業不是全部都是綠的、都是藍的、都是白的，不要分彼此，共同來協助中小企業度過難關嘛，這個是我們中小企業本身的一個立場，就是協助的是中小企業，不是協助什麼藍、綠。』

李育家呼籲立院各黨派以國家經濟發展、中小企業發展為重，儘速完成總預算案審議，讓中小企業能順利度過難關，進而轉型升級、提升競爭力。(編輯：宋皖媛)

