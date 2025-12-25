籲速審總預算 卓榮泰：重大建設與政策啟動關鍵在立院

行政院長卓榮泰今日(25日)出席桃園國道1號中豐交流道通車典禮，他在致詞時表示，這項工程提前6個月完工，是送給桃園市民的「耶誕大禮」。卓榮泰也強調多項重大交通建設能否推動的關鍵在立法院，若沒有立委支持，便無法進行任何建設，他呼籲立法院儘速完成總預算的審議，讓各項攸關交通、產業與民生的計畫能順利啟動。

國道1號中豐交流道位於中壢與內壢間，為因應桃園青埔、高鐵桃園站及航空城周邊開發帶動的交通需求，交通部高速公路局25日辦理通車典禮。

行政院長卓榮泰出席致詞表示，桃園在「桃竹苗大矽谷」計畫中扮演關鍵角色，並與航空城、機場三航廈工程、機捷A21轉運站及中豐交流道等建設相互串連，目的在於加快大矽谷核定計畫推動速度，與「大南方新矽谷」並行，成為帶動台灣高科技發展的雙引擎。

卓榮泰指出，今天送給桃園市民2份「耶誕禮物」，除了中豐交流道通車外，另外一項是桃園機場第三航廈北登機廊廳啟用。他肯定交通部、高公局與桃園市政府通力合作，讓中豐交流道工程進度提前6個月完工，也讓桃園交通建設趨於完善。

卓榮泰也談及明年度的中央政府總預算，他指出，若總預算無法順利通過，將直接影響多項工程與政策。他舉例，明年編列的河川改善工程預算、AI新十大建設、勞保、國民年金及生育補助政策，以及近百萬人使用的TPASS 2.0計畫等。

對於桃園市長張善政在稍早致詞中感謝中央對桃園發展與交通建設的重視與支持，投入超過新台幣千億元經費，推動新增交流道、國道延伸工程等多項交通建設。卓榮泰則指出，許多重大交通建設能否推動的關鍵在立法院，若沒有立法委員支持，「沒有辦法做任何的建設」。他說：『(原音)張市長(張善政)剛剛說1,000億預算謝謝行政院，你謝錯了，應該謝謝旁邊的立法委員才對，沒有立法委員支持，我們沒有辦法做任何的建設，而且不只這1,000,億，往後還有更多，明年的我們還在等，等更多可以真正造福國家，有利人民、國家的總預算能夠順利的來完成。』

卓榮泰呼籲，距離年底僅剩不到5天，希望立法院能盡速審議總預算。他強調，唯有行政與立法兩院充分合作、中央與地方分工，才能讓人民感受到政府整體向前邁進。