籲速部署廚餘去化長期處理量能 蘇俊賓提2項具體建議
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導
行政院院會今（30）日討論「非洲豬瘟防疫精進措施及輔導輔助方案」，桃園市副市長蘇俊賓出席院會指出，防疫工作不僅要防堵疫情，更需兼顧地方廚餘去化與長期處理量能。他提出2項具體建議，一是示警廚餘長期焚化處理將造成設備損傷隱患，應優先考量各種處理設備規劃與建置時間，儘早佈局；二是未來若廚餘養豬有條件解禁，在解禁之前應建立完善的科技監測與防疫流程，以確保政策兼顧安全與可行。
蘇俊賓以桃園經驗為例指出，2002至2023年桃園焚化廠曾因垃圾進廠品質與熱值不佳，導致爐體損壞，甚至發生2個月內停爐多次，後續停爐整改半年才恢復正常。他說，即便廚餘經過瀝水處理仍含高鹽分，不適合進焚化爐，長期恐造成爐體損壞與增高戴奧辛排放風險，影響設備穩定運作。
根據環境部資料，目前全台約有1324噸廚餘用於餵豬，全面停用廚餘養豬後，扣除各項既有處理設施量能還有約495噸的處理缺口。現階段多以緊急調度方式處理，約6成進焚化爐、4成掩埋。
蘇俊賓指出，這樣的應變方式或許可撐數日，但若時間拉長，甚至超過一個月，各縣市特別是爐體老舊者，恐將出現潛在風險。他警告現在的做法是把風險移轉到未來，中央應該妥善調度，避免個別焚化爐負擔過重。
蘇俊賓建議，廚餘去化短期應強化高溫蒸煮規範，建立科技化把關流程作為主要防線；中長期則須審慎規劃堆肥與生質能設施，避免長期依賴焚化爐。
在廚餘養豬有條件解禁部分，蘇俊賓表示，現有的做法高度仰賴養豬業者自律，即便上傳一張照片，也無法證明業者是否落實90度高溫蒸煮1小時，相關規範讓第一線稽查人員倍感壓力，未來申報和稽查的流程有必要在開放前必須通盤檢討。
蘇俊賓進一步表示，未來若採取有條件或逐步開放，除了支持各個地方政府設立集中高溫蒸煮設備，也明確化每個流程，針對低風險、大規模且流程完善的業者，建立清楚的技術與管理標準。尤其是「90度高溫蒸煮1小時」的防疫要求既然是重點，應考量導入科技監測以確保落實執行。
蘇俊賓補充，盤點各種廚餘去化的方案與時程，中期的部分例如集中高溫蒸煮設施，即便土地取得沒問題，恐怕也要一年左右，如果比較大型的快速堆肥場，籌備建置也要1到2年，再更高規模的生質能處理中心則大約需2年到5年，這些都需要優先規劃、提前布局，確保轉型過渡平穩。
行政院長卓榮泰表示，有條件的使用廚餘養豬需要考慮廚餘去化與處理條件，大量集中的蒸煮設施在時間與用地上均待克服，短期仍須以焚化掩埋與堆肥為主。終極目標應朝向生質能發展，但過程需要時間與技術配合，中央將與相關單位及業者建立共識，逐步完善制度。
照片來源：行政院提供
高虹安率全國之先擴大至農會藥局使用 新竹市敬老愛心卡11月起加碼至800點
陳素月提「黑水虻」處理廚餘 全國利用率僅1.2%要求政府加強推動
