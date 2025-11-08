籲重啟核電解能源危機 藍黨團：賴政府執迷不悟將被民意唾棄

台電近期評估核二、核三廠重啟的可能性與條件，甚至傳出賴清德總統指示2027年前重啟核三，但總統府否認此事。國民黨立院黨團書記長羅智強指出，重啟核電才是能源危機的解方，核三重啟公投雖未通過門檻，但取得多數民意的支持。總統府、行政院、經濟部若繼續執迷不悟，最後恐會被民意唾棄。

核三廠。（圖／資料照）

近日台電也評估出核二、核三具備重啟的可能性及條件，並呈報經濟部審查是否開始核電廠重啟安全檢查。羅智強表示，近年國內由北到南跳電頻頻，電力韌性破功早已是全民共識。為了綠友友雲豹們的千億巨額暴利，水庫、魚塭、農田、海上、岸邊到處充滿了光電板，為了光電挖出的天坑充斥著高雄、台南地區，污染我們美麗的家園，台灣還要付出多大的代價？台南更變成黑道橫行的高譚巿，賴清德何時才要停手？

核二廠。（圖／翻攝自台電網頁）

羅智強強調，近日輝達將正式決定加碼投資台灣，此時更需穩定的供電，來拼經濟顧民生。現在台灣有八成以上的火力發電，讓台灣人在用肺發電，這個惡夢何時才能停止？從2018年4月起電價漲幅超過三成，物價飛漲，通膨加劇，都是「廢核家園」錯誤能源政策造成的惡果。

羅智強。（圖／中天新聞˙）

羅智強重申，今年823核三重啟公投，同意票高達4,341,432票、不同意票1,511,693票，同意票雖未達到案門檻，但同意票數高出不同意票近三倍，這股強烈的民意如果政府再不重視，因電價高漲、家園被光電板摧殘，憤怒無助的台灣人民，怒火必將撲向這個無能的「賴皮政府」。

