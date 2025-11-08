籲重啟核電解能源危機 藍黨團：賴政府執迷不悟將被民意唾棄
台電近期評估核二、核三廠重啟的可能性與條件，甚至傳出賴清德總統指示2027年前重啟核三，但總統府否認此事。國民黨立院黨團書記長羅智強指出，重啟核電才是能源危機的解方，核三重啟公投雖未通過門檻，但取得多數民意的支持。總統府、行政院、經濟部若繼續執迷不悟，最後恐會被民意唾棄。
近日台電也評估出核二、核三具備重啟的可能性及條件，並呈報經濟部審查是否開始核電廠重啟安全檢查。羅智強表示，近年國內由北到南跳電頻頻，電力韌性破功早已是全民共識。為了綠友友雲豹們的千億巨額暴利，水庫、魚塭、農田、海上、岸邊到處充滿了光電板，為了光電挖出的天坑充斥著高雄、台南地區，污染我們美麗的家園，台灣還要付出多大的代價？台南更變成黑道橫行的高譚巿，賴清德何時才要停手？
羅智強強調，近日輝達將正式決定加碼投資台灣，此時更需穩定的供電，來拼經濟顧民生。現在台灣有八成以上的火力發電，讓台灣人在用肺發電，這個惡夢何時才能停止？從2018年4月起電價漲幅超過三成，物價飛漲，通膨加劇，都是「廢核家園」錯誤能源政策造成的惡果。
羅智強重申，今年823核三重啟公投，同意票高達4,341,432票、不同意票1,511,693票，同意票雖未達到案門檻，但同意票數高出不同意票近三倍，這股強烈的民意如果政府再不重視，因電價高漲、家園被光電板摧殘，憤怒無助的台灣人民，怒火必將撲向這個無能的「賴皮政府」。
延伸閱讀
邱議瑩稱投她是支持鄭麗文 柯志恩：支持妳是支持總統府養共諜？
鄭麗文秋祭追思遭抨擊 黃敬平反擊：范雲也曾去獻花！
鄭麗文駁抹紅兩大挑戰：會見AIT軍購態度成焦點 黨內路線待凝聚共識
其他人也在看
回顧輝煌足跡，邁向智慧永續！竹縣工業會喜迎50週年慶典榮耀與共
【民眾新聞網方健龍新竹報導】「新竹縣工業會50週年慶典」7日下午假竹北春耕餐廳隆重舉行，竹縣工業會以「工業傳承 […]民眾日報 ・ 1 天前
金門夜貓子必收！藏在老洋樓裡的微醺秘境，夢酒館、談醺室精釀啤酒，享受一場充滿金門味的異國風情夜
我去金門好幾次了，怎麼玩我很懂，但金門的夜生活我還真的不知道能去哪裡？這趟就專門攻略這個金門酒香 夜生活推薦，高粱威士忌路跑 外浦商圈、莒光路必喝精選4+1家 微醺之旅。不誇張，真的是在金門閩南古厝洋樓巷弄間鑽來鑽去，尤其是充滿閩南文化與僑鄉文化交會的後浦小鎮，更是特別有異國風情這樣，是一種不一樣的另類金門體驗，充滿高粱酒 威士忌的微醺夜生活之旅。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
重光盃少棒開打 台南立人首戰吞敗 (圖)
2025第17屆重光盃全國少棒錦標賽8日在剛完成冠名的「青年公園謝國城紀念棒球場」舉行，開幕戰由台南立人與高雄壽天交手，立人派出陳炤廷（中）先發主投，可惜立人終場以5比7吞敗。中央社 ・ 1 天前
基隆國際移民生活節登場 基一分局識詐宣導齊參與
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市政府於114年11月8日舉行「2025基隆國際移民生活節」，邀請市民與新住民 […]民眾日報 ・ 1 天前
高爾夫》新加坡公開賽，彼歐特、王情訓周六追上李洙民
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導 圖提供/Asian Tour】韓國選手王情訓（Jeunghun Wang）、美國選手James Piot（詹姆斯‧彼歐特）星期六雙雙交出低羅開Golf 頻道 ・ 1 天前
志願役編現比太低成隱患 國防部：多項政策支持 年底可達8成
立法院預算中心日前提出明年度總預算分析報告指出，國軍志願役人力的編現比到今年6月底為止僅達75.58%，志願役士兵更只有...聯合新聞網 ・ 1 天前
蕭美琴IPAC歐洲議會演說為何保密到家？ 范雲獨家揭2大關鍵
副總統蕭美琴在歐洲議會公開發表演說，而且事前保密到家。民進黨立委范雲今（8日）獨家分享蕭美琴在歐洲議會發表演說的現場情況，並還原這場「快閃」外交行動背後高度保密的原因。她分析，謹慎安排主要考量有二：一是外交的重大突破，二是來自中共的安全威脅。鏡新聞 ・ 1 天前
BBC承認篡改川普演說！總裁「驚人履歷」曝 薪資超驚人決策常出錯
美國總統川普1月6日發表的演講視頻發生被篡改剪輯的事件，對此，英國廣播公司（BBC）總裁提姆戴維（Tim Davie）與新聞執行長黛博拉特內斯（Deborah Turness）都承認錯誤，並主動請辭。而如今提姆戴維的「驚人履歷」相繼曝光，不僅薪資超驚人，決策更是錯誤百出。鏡報 ・ 6 小時前
不斷更新／颱風鳳凰路徑「C字大迴轉」襲台 明日停班課全台一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風昨（9）晚登陸菲律賓呂宋島之後，逐漸向台灣接近中，是否有機會放颱風假？根據氣象署120小時暴風圈侵襲機率最近預報，台灣本島多在70％以上，包括台南、高雄、嘉義縣市及雲林都在90％或超過90％；至於是否停班停課，宜蘭縣政府表示，將在今晚8時公布，新北市政府消防局長陳崇岳說，應變會議預計6時開，由市長侯友宜主持。民視 ・ 8 分鐘前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 1 天前
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%新頭殼 ・ 9 小時前
新北「明風雨達高峰」！侯友宜：將與北基桃會商停班停課事宜
（記者張芸瑄／綜合報導）颱風「鳳凰」逐漸靠近台灣，新北市政府今（10日）表示，依中央氣象署最新預報，新北市預計 […]引新聞 ・ 2 小時前
鳳凰來襲傍晚海警明日陸警 北北基桃準備放假？侯友宜：能早就盡量
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導鳳凰颱風今明兩天北轉靠近台灣，預計週三起將在南部登陸。中央氣象署將於今（10）日傍晚5時30分發布海上颱風警報，明日上班...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 1 天前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 9 小時前
鳳凰11月強勢直撲！全台「風雨時程表」出爐 粉專：沒有地方能倖免
鳳凰颱風來勢洶洶，不僅可能成為罕見的11月登陸颱以外，更讓中南部地區今年第二度直面颱風威脅。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，由於加上東北季風的共伴影響，這次全台幾乎無處能倖免，差別只在各地風雨的時間落差。中天新聞網 ・ 4 小時前
鳳凰強襲菲律賓！瞬間陣風飆230公里 吊橋狂晃影片曝光
即時中心／温芸萱報導颱風「鳳凰」今晚將在菲律賓呂宋島奧羅拉省登陸，菲國多地發布最高等級警報，超過90萬人緊急撤離。從社群影片可見，多處地區淹水、吊橋被吹得劇烈搖晃。菲律賓剛脫離「海鷗」颱風陰影，尚未復原又迎來鳳凰颱風侵襲，當局宣布多地停班停課，全國進入高度警戒。民視 ・ 1 天前
鳳凰來襲新北明天會放颱風假？侯友宜：會盡早宣布
鳳凰颱風來勢洶洶，民眾十分關心是否會放颱風假。新北市長侯友宜今天（10日）表示，會持續掌握颱風相關資訊，並與北基桃詳加討論明天是否上班上課，經過研判情資、溝通以後會盡早跟大家宣布。中天新聞網 ・ 1 小時前
法國虎鯨母子影片在台熱傳 渲染敘事激起同情與怒火
2016年3月17日，法國東南部的昂蒂布海洋公園（Marineland of Antibes）一頭虎鯨在記者前表演。海洋公園2015年10月因為面臨水災嚴重破壞，暫停營業數月整修；海洋公園在重新開幕前邀請記者參觀。（TOP IMAGE/REUTERS/Eric Gaillard) 記者／何蕙安；責任編輯／陳偉婷 因為一個美國攝影師的無人機影片，法國東南部今年1月停業的昂蒂布海洋公園（Marineland of Antibes）的虎鯨母子，最近成為台灣社群熱議話題。在僅有影片畫面與攝影師描述、缺台灣事實查核中心 ・ 1 天前