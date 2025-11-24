籲重視身障、早療兒、孕婦交通權益 楊華美提3建議予花蓮縣府
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導
針對花蓮縣計程車補助，花蓮縣議員楊華美今（24）日指出，根據行政院主計總處資料，2025 年11月花蓮65歲以上人口已達 21.2%，行動不便者的交通需求日益增加；同時，身心障礙者、早療兒家庭與孕婦的交通權益，也常因制度限制而被忽視。對此，楊華美提出3項具體建議，呼籲縣府調整計程車補助政策，補足制度不足，並把資源補貼到真正需要的人身上，落實交通平權。
楊華美指出，提高身障者愛心計程車補助點數，並將早療兒納入補助範圍。她說，身障者交通需求更高，復康巴士班次有限、預約困難，許多人仍仰賴愛心計程車外出就醫、就學或復健。
「既然有預算空間，更應把資源放在最弱勢的族群。」楊華美說，建議縣府同步提高身心障礙者的補助點數，並在政策設計上落實 CRPD 精神，真正保障身障者的行動權。
再者，目前早療兒家庭的交通補助仍以核銷為主、流程繁複。楊華美建議花蓮縣府將「發展遲緩兒童」直接納入愛心計程車補助對象，讓家庭在就醫或前往療育中心時，能更便利地使用交通服務。
「補助通用計程車的額外1百元費用，減輕身障者負擔並支持司機。」楊華美表示，現行通用計程車具升降設備的無障礙車輛在載送身障者時，普遍有額外加收1百元的不成文慣例；但對於需長期就醫、復健、上課的身障者來說，這是沉重負擔。
「更有司機因加收費用而遭監理站裁罰，形成司機與乘客雙輸的結構。」楊華美直言，司機有成本、身障者有需求，政府應站出來負擔，避免弱弱相殘。她建議當通用計程車載運照顧對象時，縣府應統一補助每趟1百元，使身障者不再因額外車資卻步，也讓司機願意持續提供友善服務。
此外，楊華美呼籲，花蓮縣府應將「好孕計程車」擴大至全縣，讓每位孕婦都能安心產檢，花蓮近10年新生兒數減少逾千人，少子化已成嚴峻問題。花蓮市公所在2023年推出的「好孕計程車補助」，有效減輕孕婦往返產檢的交通負擔，但目前僅限花蓮市施行。
楊華美強調，花蓮縣全縣孕婦都有同樣需求，縣府應將好政策擴大至各鄉鎮，特別是交通不便的偏鄉地區。至於執行方式可由縣府研議，可比照愛心計程車或採事後核銷，但核心目的只有一個，「讓每一位準媽媽都能安心就醫，不被交通困住」。
楊華美對提出的3項具體建議，要求花蓮縣府提出具體措施與時程，3項建議涵蓋身障者、早療兒與孕婦，都是交通弱勢族群，政策目的指向同一核心，「補助更公平、更精準，資源用在真正需要的人身上」。她要求縣府明確提出推動時程與改善方案，讓民眾看到縣政的改變與成效。
照片來源：楊華美辦公室
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
