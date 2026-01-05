籲阿扁「應有所警惕」 王鴻薇曝2點：賴清德容不下他

前總統陳水扁昨（4）日發文透露，原定當天要首播的《總統鏡來講》，因行政院長卓榮泰下令不准播出而喊卡，「否則就要抓阿扁回籠」。對此，國民黨立委王鴻薇直言，阿扁應要有所警惕，因其不僅要主持節目，還介入選舉，跟總統賴清德唱反調，賴恐容不下扁的舉動。

王鴻薇今在政論節目《新聞大白話》中指出，陳水扁目前是保外就醫，且中監有出「五不」，包括不能站台、不能接受媒體採訪以及不能談論政治等，未料近年來「五不」根本跟空氣一樣。

王鴻薇進一步表示，在某種層面上來看，陳水扁不是保外就醫，而是因為政治特權才可以在外面，如今不讓阿扁開政論節目，還恐嚇他若播出節目就直接把他關回去，顯見阿扁關與不關，都在賴清德跟卓榮泰的一念之間。

不過王鴻薇認為，陳水扁也應該要稍微警惕一點，因其不但表態主持節目，還介入選舉，先前表態挺陳亭妃是挺錯對象了，因賴清德並不挺陳亭妃；當阿扁還在保外就醫期間，且期盼賴給予特赦，卻跟賴唱反調，賴恐容不下阿扁這番舉動。

王鴻薇認為，陳水扁有一定的魅力，當他開節目，對於政治局勢有其影響力，渲染力也會越來越強，如今種種跡象也顯示著，綠營派系跟內部之間裂痕越來越大。

陳水扁今發文表示，當他3日中午與矯正署長通話，林署長說是卓院長下令不准播出，「聽到卓榮泰三個字，整個人都愣住了，比起外頭的天氣心更冷！」

