籲院版付委！賴清德：這屆立委多從議會上來

▲賴清德今（11）日向在野黨呼籲，一定要讓政院版付委。（圖／記者葉政勳攝，2026.02.11）

[NOWnews今日新聞] 行政院版1.25兆國防特別條例持在立院卡關，民眾黨日前提出4000億版的軍購特別條例已付委，也傳出國民黨團將會自提版本。對此，總統賴清德今（11）日向在野黨呼籲，一定要讓政院版付委，其一是符合憲政要求，再來就是預算非常專業；此外，他也特別提到，這屆有多立委是直接從議會上來，但地方議會運作，與中央運作不同，要遵守憲政運作，政策才能順利推動。

賴清德上午召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，並接受媒體提問。

賴清德受訪時表示，在野黨4000億特別條例已經付委，據媒體報導，國民黨要提其版本，而他在這裡呼籲在野黨，一定要讓行政院所提出的版本能夠順利付委審查。

賴清德指出，這有兩個原因，第一，符合憲政的要求。據我國憲法，行政權是屬於政府，監督權是屬於立法院，所以一定要有行政院的版本，才能夠符合憲法的要求。

第二，賴清德續指，國防特別預算是非常專業的事，若沒有行政院的版本，就缺少國防部的專業所規劃出來符合我國建軍需求的各項武器購買，這對整個建軍是相當不利的，他要苦口婆心地呼籲，行政院的版本一定要如期付委、如其審查，在野黨就發揮監督的專業，可以提修正動議，這樣對國家來講才是最好的。

賴清德接著提到，這屆立法委員有許多是直接從議會上來，但地方的議會的運作跟中央、立法院、行政院的運作是不一樣的。他說，他當過地方首長，地方工作的事項層次，與國家最高民意殿堂立法院跟行政院及其他院會，包括考試院、堅持院、司法院等運作完全不同，是有憲政架構在。

賴清德呼籲在野黨，在立法院行使立法職權時，一定要了解跟地方議會不同，必須要遵守憲政的運作，這樣政策才能順利推動。

