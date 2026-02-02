籲雲林高鐵班次增為「半小時一班」 張嘉郡：班次平均人次已高於板橋





高鐵今年通車第19年，累計旅運即將破10億人次，但苗栗站、彰化站及雲林站日均旅次未破萬，成為高鐵營運壓力來源。國民黨不分區立委張嘉郡表示，雲林縣的運量過分被低估，每逢假日、連假期間，雲林高鐵票經常一票難求，很多乘客必須轉網鄰近的嘉義與彰化搭車。張強調，她支持高鐵公司評估合理運量，給雲林一個相對應的班次數量，還給雲林人一個方便、簡單地回家之路。

交通部前部長賀陳旦提出高鐵「營運黑洞」警訊，稱政府當初以平權、站區開發彌補財務及運量的理由，興建高鐵苗栗站、彰化站及雲林站，如今又以同樣理由規畫東延宜蘭、南延屏東，但東部運量不及西部，屏東站的規畫路線又與台鐵重疊，難以吸引新乘客，恐成高鐵營運的另個財務黑洞。

廣告 廣告

對此說法，張嘉郡今日（2日）表示，高鐵雲林站的運量被過分低估，每逢假日與連假期間，雲林高鐵票常常一票難求，很多乘客必須轉往鄰近的嘉義與彰化搭車。張指出，台灣高鐵是大眾運輸工具，不只是速度快的運具，更扮演推動經濟與區域發展的工具，有助於減少城鄉差距，避免國家資源M型化，也有節能、減低碳排的效果。

張嘉郡說，高鐵班次是依照市場需求來規劃，但這種說法不盡公平，雲林的運量逐年增加，但礙於高鐵調度因素，導致很多雲林人轉往高鐵班次較多的嘉義上車，民眾不但多花時間，還要多花錢，這是她一直向高鐵公司爭取增加班次的主因。

張嘉郡指出，雲林站從2016年通車以來，單月進出站人數持續增加，已破30萬人次，2025年10月總運量更突破35萬人次，雲林平均每班次運載人數也遠高於苗栗站、彰化站和嘉義站，甚至略高於北部大站板橋站。張強調，雲林是農業大縣，近年逐步朝農工商大城邁進，有高鐵的交通挹注，對於發展工商與科技是不可或缺，「未來仰賴高鐵的需求只增不減，目前的班次勢必未來還要再增加。」

張嘉郡表示，她很感謝高鐵公司當初在雲林設站，帶動了雲林的經濟發展與就學就業機會，也很感謝高鐵公司過去2年在她爭取之下增加班次，她期許未來高鐵的新車到位之後，高鐵能重視雲林的運量需求，達到每半小時一班車的目標。（責任編輯：殷偵維）

更多上報報導

開箱700坪豪宅挨批「幫姊敗票」 謝典林：我又沒有要選縣長

廉政署數位學習課程獲肯定 拿下「學習界奧斯卡獎」金獎

新北市長布局倒數 藍黨部主委：最快農曆年前確認方向