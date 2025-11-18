籲黨部摒棄保守思維 薛兆基：左楠應提名五席市議員

薛兆基呼籲黨部應摒棄保守思維，勇敢在左楠選區提名5席。 圖：薛兆基競選總部/提供

[Newtalk新聞] 針對民進黨高雄市黨部今(18)日執評委會議中，決定在充滿希望與變革的高雄市第4選區(左營、楠梓區)僅提名4席的策略，市議員參選人薛兆基表達高度的遺憾與不解，並強調面對左楠地區史無前例的發展黃金期，黨部應摒棄保守思維，勇敢提名5席展現對城市未來的信任與決心，共同擘劃左楠的嶄新篇章。

薛兆基指出，左楠選區的提名策略是民進黨本屆少數未能提名過半的選區之一，這讓地方基層與熱情的支持者感到困惑與挫敗。然而左楠的選民基礎與戰鬥力是毋庸置疑的。回顧過去的立委選舉數據，無論是2016年劉世芳的10萬2,255票，2020年劉世芳的10萬2,300 票，乃至2024年李柏毅的10萬8,184票，民進黨在這一區都能穩定地將得票極大化，屢次突破10萬票大關並贏得勝利，強烈證明左楠擁有支撐5席甚至更多席次的深厚潛力與廣大民意。

薛兆基說，面對應選9席的選區，黨部選擇畫地自限，僅提名4席，等同於主動將拼取第5席的機會讓予他黨，無形中為左楠的未來發展設置了天花板。他問道「面對我們如此強大的得票實力與奮戰不懈的同志，難道我們要因為提名的保守，而犧牲這份得來不易的成長機會嗎？」他認為，這不僅低估了民進黨籍候選人的戰鬥能力，更可能錯失了與城市共同成長的歷史機遇。

理性客觀的分析，左楠地區正處於高雄城市發展的關鍵轉折點。隨著台積電等高科技巨頭的進駐，大量來自全國各地的高學歷、高科技移民湧入，選民結構正在快速地年輕化、專業化。過去的傳統眷村聚落結構已被時代的浪潮徹底刷新，取而代之的是充滿活力的「新興選民」增長。這股龐大且具爆發力的選民能量，正是民進黨擴大執政基礎的最佳沃土。在如此充滿無限可能性的時刻，提名策略停滯不前令人扼腕。

基層支持者指出，目前民進黨左楠地區有多達7人願意投入初選，無論在學經歷、專業訓練上都具備極高素質，展現出近20年來最強大、最整齊劃一的競爭實力。薛兆基憂心，提名4席，將迫使這7位具備堅強戰鬥力的同志在黨內進行殘酷廝殺，造成人才內耗與資源浪費，最終未能集中力量與外部政黨競爭。他呼籲「我們應向外開拓，將這股力量轉化為為左楠爭取更多發言權的戰鬥力，而不是讓初選內耗掉珍貴的優質人才。」

薛兆基深切期盼，黨中央應運用對選區結構和得票極大化的精準分析，體現對基層人才的信任與支持。左楠地區不僅是一個選區，更是未來高雄高科技產業與年輕人口的指標地。在面對城市轉型的黃金機遇期，提名5席不僅是數字上的目標，更是展現民進黨「敢於擴大執政基礎，敢於與城市共同成長」的決心與魄力。

他相信，給予優秀同志一個公平競爭、全力以赴的機會，才能真正匹配這座城市在未來10年將爆發的巨大潛力，共同迎接左楠充滿希望的黃金時代。

