籲「非統」結成最大公約數 王世堅：不必互相抹紅

民進黨立委王世堅今（2）天接受網路媒體專訪，針對賴清德總統提出1.25兆國防特別預算，王世堅認為大方向是對的，強調和平第一步就是做好戰爭準備。談及兩岸議題時，王世堅說，不管是台獨、華獨、還是維持現狀派，只要是非統就應該聯合在一起，他並呼籲賴政府增加調查局、國安局人力，監控兩岸交流可能造成的國安問題。

王世堅今天接受網路直播節目專訪時，被問及賴清德到立法院國情報告等議題。王世堅表示，立法院程序完備以後，賴清德一定會來，賴心裡面長期以來對治國的方針、看法，尤其在國防這一部分，既然提出了1.25兆，就要做好準備，隨時隨地向國會做報告，這是最基本的。

王世堅說，1.25兆的大方向是對的，全世界不只台灣，包含歐盟、日本、韓國都在美國建議之下，大幅度提高國防預算。這10年來，世局變化很大，這些窮兵黷武、極權國家已大規模整軍經武，也在俄烏戰爭裡透露出好戰的心智。

王世堅指出，台灣人特別愛好和平，但追求和平的第一步就是要做好戰爭準備，「當你做好戰爭的準備，告訴我們的敵人說，我們都準備好了，你們不要欺人太甚，如果非得逼我們動手，我們是不可能輕易認輸投降，除非踏過我們屍體，這是我們應該展現出來的」。

談及兩岸，王世堅直言，中國的定義太大了，歷史的中國、地理的中國、文化的中國、血緣的中國、政治的中國，不否認我們跟中國有相同的歷史、有相同的血緣，但在政治上不是，所以只要在政治跟中國區隔就好。他示警，如果連血緣、文化、宗教都切割的話，中共很容易吵醒14億人的民族主義，中共就會開始說，「你看台灣2300萬人背祖忘宗、是美帝的走狗」。

王世堅喊話國內同胞要結成最大公約數，不管是華獨、台獨、維持現狀派，2300萬人只要非統，大家就要聯合在一起。王世堅說，只有1％、 2％主張紅統，其他98％可以聯合在一起，大家把規矩定出來，比方高科技不要到中國投資，但城市交流在不踩到原則下沒問題，大家也就不必互相抹紅。

王世堅也呼籲，賴政府要趕快增加調查局、國安局的人力，兩岸在交流、往來的過程中，不管是中配、間諜若竊取台灣資料，情治單位當然要監控，「誰親中、誰紅統，要由情治單位提出證據來辦理， 要不然大家就照著規矩走」。另外，對新進公務人員的調查，也要由調查局做國安查察，結果人力還是不足，應該要擴大此部分的資源。

