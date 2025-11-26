籲2026藍白整合別全比民調 蔡壁如：若沒善意就甭談了

民眾黨主席黃國昌（左起）、國民黨主席鄭麗文能否帶領各自政黨在2026地方選戰充分而有效地合作？各界關注。（圖／周志龍攝）

民眾黨前立委蔡壁如今（26）日表示，外界關注的地方選戰在野「藍白合」消息中，國民黨喊出「該讓就讓」是釋出善意做好合作示範，這才有利2028大選進一步合作，若2026各地都要搞民調，恐怕落得民眾黨一席百里侯都沒有「沒有善意就別談了」她說得直白。

蔡壁如近期接受幾家媒體專訪暢談理念，也關注2026在野兩黨能否在地方選戰中密切有效合作，以利抗衡執政當局。她回顧，從2024年自己在台中海線第一選區參選立委時，就強調要「團結所有可以團結的力量」，並不會特別強調「藍白合」，只要氣勢出來、理念契合，大家都能互相合作。

廣告 廣告

前民眾黨立委蔡壁如（圖）認為民眾黨自己也要持續努力，才能贏得百姓尊重。（圖／CTWANT攝影組）

蔡壁如坦言，自己對2026藍白合其實沒那麼樂觀，因為地方選舉不像總統選舉可以大局為重，地方議員是多席次的，每個人都有綿密的人際網絡，國民黨很難減少提名而禮讓給民眾黨，況且若減少提名，得利者可能是民進黨或無黨籍人士，畢竟地方選戰從來不只是政黨之爭，人情網絡更佔了極大因素。

蔡壁如具體指出，國民黨主席鄭麗文在選黨主席期間，也講過縣市首長「該讓就讓」，不妨以新竹市、嘉義市為模板，首先新竹市本就是民眾黨執政之處，民眾黨支持度在新竹市也相對較高，因此希望執政延續；此外，嘉義市則是市長黃敏惠屆期，藍營未有定於一尊的接棒者，這時民眾黨不分區立委張啓楷就是可以思考的選項。

蔡壁如強調，若國民黨選擇「以大欺小」，那真的很難合作，反之當然可以好好談，畢竟當初「台灣民眾黨」是自己去內政部註冊登記，對民眾黨有深深的情感，期待民眾黨能永續經營，最終以取得行政權為目標。她重申，一心一意認真打拼民眾黨未來，相信老百姓都能看在眼裡，也會覺得理念堅定，沒必要老依靠國民黨，這樣普羅大眾才會真正尊重繼而支持民眾黨。

民眾黨創黨主席柯文哲（左）現正沉潛中。（圖／黃耀徵攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩

「肉償餐費」還欠租百萬！台女網美被抓不怕 上週又吃霸王餐進監獄了

隔壁老王之國！烏干達親子DNA檢測「98%非親生」 官員都嘆氣：心臟不夠大顆別驗了