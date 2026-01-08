籲F-16防撞系統、飛官防寒衣配發先完成 張延廷：鳥晚上都不飛了

前空軍副司令張延廷。廖瑞祥攝（資料照）



F-16戰機再傳墜海，飛官辛柏毅至今下落不明。空軍前副司令張延廷今（1/8）呼籲，空軍應即為夜航訓練用的F-16戰機加裝防撞系統，並提供飛行員防寒衣，亡羊補牢。張更認為，之後也有夜航需求的IDF與幻象2000也應裝防撞系統。

張延廷表示，空軍短期內應先於F-16戰機16架（花蓮與嘉義各8架）裝防撞系統裝，提供飛夜航使用，只要沒有裝就禁飛，因為夜航更危險。

張延廷舉例，鳥飛行速度有時時速就可達70至80公里，一撞到不得了，也正因為速度快，不知道前面有東西，會撞到，除了貓頭鷹外，鳥晚上都不飛了，晚上麻雀有在飛？鴿子晚上飛不飛？

此外，張延廷說，目前空軍一個聯隊有3個中隊，一個中隊飛行員大約20至30人，若要配發防寒衣，撥補規定每人要3套，但當前可先1人緊急發先1套應急，總共也就百來套，這些要求都不過分。

張延廷舉例，飛行員若泡水時沒有穿防寒衣，水就進去飛行裝內，身體是濕的，失溫速度將達在一般空氣下的20倍，相當於空氣中可以忍受1小時，水中就只有3分鐘就凍到，一下就會失溫。

張延廷說，人體溫度36度C，冬天海水水溫約15度C，只要浸泡大約2小時就會降到約體溫只要降到25度C失溫狀態，將導致思考力開始降低，手指變鈍，甚至已經痙攣、失去意識，更何況現在冷氣團與湧浪，條件更惡劣。

至於綠營指控當前空軍配備不足是藍白卡預算的錯，張延廷澄清，1.25兆元軍購歸1.25兆元，防撞系統錢早就付了，原本去年就要安裝完成。

