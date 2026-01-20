米倉涼子惹麻煩 函送檢方

米倉涼子涉嫌違反《麻藥取締法》被函送檢方。（翻攝自IG）

去年惹上大「麻」煩的日本女星米倉涼子，20日傳出因涉嫌違反「麻藥取締法」等罪嫌，已遭警方函送檢方偵辦。

主演日劇「派遣女醫Ｘ」系列的「日劇女王」米倉涼子，據相關人士透露，關東信越厚生局麻藥取締部（簡稱麻取）因掌握線索，懷疑米倉與一名持有阿根廷國籍的男性友人涉及違法藥物活動，於去年夏天，對兩人住處展開家宅搜索。行動中查獲疑似藥物的物品，經鑑定後確認屬於違法藥物。

該名阿根廷籍男子疑已出境。麻取仍以「共同持有」為立案方向，持續釐清藥物的實際持有人及相關經過，並在完成必要調查後，將案件書面送交檢方。

米倉涼子曾於去年12月透過所屬事務所官方網站發表聲明，證實調查機關曾進入她的住處進行搜索，並表示將持續配合相關調查，同時指出在既有配合情況下，案件暫告一段落，並針對沉默至今，向外界致歉。

報導稱，東京地檢已接收書面送檢資料，未來將就是否起訴及具體處分內容進行審慎評估。