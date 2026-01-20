米倉涼子持非法藥物器具涉《麻藥法》遭函送！外國男友已離日

擁有「日劇女王」之撐的50歲女星米倉涼子過去演出《銀座夜女王》、《派遣女醫X》，去年她被《週刊文春》爆料檢警在她家中發現非法吸食藥物與相關器具。今(20日)日媒報導，米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》，確認將函送法辦。

今據《富士新聞網》報導，米倉涼子「麻煩大了」，去年夏天關東信越厚生局麻藥取締部到米倉涼子與阿根廷舞者男友的家中搜索，查獲類似吸食器和毒品的藥物，經鑑定後確認是非法藥物。而雖然米倉涼子的男友現在已經飛離日本，麻藥取締部表示將往「共同持有」方向繼續偵辦。

去年10月《週刊文春》爆出米倉涼子已消失兩個月，主因疑因涉毒有關，去年6月她就被厚生勞動省麻藥取締部列入調查範圍，8月檢警上門突襲她位於東京的自宅，結果發現了毒品與相關的器具，她家遭搜查後，米倉涼子就一聲不響前往歐洲旅行兩天，甚至臨時取消了原定9月17日的工作活動。

對於爆出涉毒，米倉涼子去年底在官網低調證實，指出：「就如部分報導所述，檢警調查機關進入我家搜索，我未來仍會配合調查進度」，而案件蒐證目前經告一段落。除此之外，米倉涼子2000年就曾冒出負面新聞，與大她15歲的已婚男交往，對方在橫濱進行餐飲與色情行業，後來因攜帶、使用興奮劑被捕，讓米倉涼子人生也同步留下大污點。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

