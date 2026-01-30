米倉涼子沒事了 涉麻藥案獲不起訴處分

日本女星米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》等相關法規，日前遭警方以書面方式移送東京地檢，今（30日）公布最新處分結果，決定對米倉涼子作出不起訴處分，正式結束相關調查。

檢方並未對外說明不起訴的具體理由，僅表示已綜合相關證據與調查結果，認定不具備提起公訴的要件。根據先前報導，案件起因於警方掌握線索後展開調查，並對相關人士進行詢問，最終將案件移送檢方調查。

米倉涼子方面過去透過經紀公司回應全力配合調查，並強調本人立場與態度一致，希望事件能早日釐清。隨著東京地檢作出不起訴處分，此案也告一段落。

米倉涼子主演《Angel Flight》電影版 2/13上映（圖：Prime Video）

米倉涼子主演的《Angel Flight》電影版，發行片商Amazon PRIME Video也在今天釋出正式版預告，本片預計2月13日在該平台上映。