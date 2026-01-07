米倉涼子洗清毒名拚復工！阿根廷男友離奇失聯 5年戀情恐告吹

米倉涼子似乎已經和阿根廷男友切割，斬斷5年戀情。（采昌提供）

現年 50 歲的「日劇女王」米倉涼子，儘管在 2025 年 10 月爆出涉毒風波，雖然事後證明了自身清白，但仍對演藝事業造成衝擊。近日，日媒發現與她交往 5 年的阿根廷男友疑似人間蒸發、音訊全無，已消失約 3 個多月。

據了解，日媒《週刊文春》去年 10 月爆料，米倉涼子的住家於 8 月遭麻藥取締部（Matori）突襲搜查，疑似掌握相關線索，隨即對米倉涼子本人及阿根廷男友 Gonzalo Cuello 展開調查。

廣告 廣告

事發後，米倉涼子暫停了所有公開活動。直至 12 月 26 日，她才透過經紀公司發布聲明，坦承家中遭搜查的事實，並解釋是為了配合調查才保持沉默；她強調最終藥檢結果為陰性，對她而言事件已告一段落。

不過，據日媒《女性自身》報導，男友 Gonzalo 是否涉案尚未有定論。詭異的是，在風波曝光前，Gonzalo 便以家人身體不適為由返回阿根廷，後來還在任職的舞蹈教室社群下方留言回應，將視藥檢結果決定是否回到日本，怎料從此斷絕聯繫，亦無入境日本的紀錄。

對此，舞蹈教室在 12 月向媒體證實，Gonzalo 已不在團隊中服務，連年底聚餐合照也未見其身影。種種跡象讓外界揣測，米倉涼子為了回歸演藝正軌，可能已與男友分手。

業界人士分析，米倉涼子的聲明是為 2026 年 2 月上映的電影版《Angel Flight》做準備，避免私生活爭議影響工作，此舉也被視為切割男友。2026 年元旦這天，米倉涼子終於更新社群動態：「希望今年能為你帶來許多美好的回憶。」暗示已走出陰霾，準備展開新生活。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。

更多中時新聞網報導

帕拉斯有禁愛令 違約須賠千萬

NBA》布朗發洩轟50分 綠軍斷快艇6連勝

NBA》最後0.7秒 布克三分彈準絕殺