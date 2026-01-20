米倉涼子涉嫌違反麻藥法！遭函送東京地檢 日媒揭涉案細節

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

日本女星米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》，今（20）日傳出已被函送東京地方檢察廳，全案仍在審慎評估是否起訴階段。

據日媒「富士新聞網」報導，關東信越厚生局麻藥取締部因掌握線索，於去年夏季前往米倉涼子及一名阿根廷籍男性友人住處進行搜索，現場查獲疑似非法藥物，經鑑定後確認屬違禁品。由於該名外籍男子已離境，相關單位一度以共同持有的方向釐清藥物歸屬與涉案情節。

調查期間，米倉涼子曾於去年12月底透過所屬事務所官網回應，證實住處曾遭搜索，並強調已全程配合調查作業，且指出相關配合「已告一段落」。案件今日傳出新進展，目前東京地檢已受到文件正式受理，檢方將依蒐證結果審慎研判是否提起公訴。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

