米倉涼子涉毒不起訴！檢方暴怒認是「重大失敗」 她心死喊：可能會引退

50歲日本女星米倉涼子，憑藉《派遣女醫》系列奠定「日劇女王」地位，去年卻因涉毒風波形象重挫。雖然東京地方檢察廳已於今年1月底正式做出不起訴處分，還她清白，但案件後續發展卻未因此落幕，甚至傳出她在調查期間情緒低落，私下坦言「可能會退出演藝圈」。

根據日本媒體報導，米倉涼子在接受「關東信越厚生局麻藥取締部」調查時，曾露出相當脆弱的一面，低聲表示「已經不想再待在演藝圈了」。相關人士指出，並非案件結果讓她難以承受，而是整起調查過程中，偵查內容不斷外流、遭媒體提前曝光，讓她至今仍無法釋懷。

事實上，米倉涼子去年10月被爆疑似涉毒，但早在8月，麻取就已前往她的住處搜索，並查獲疑似非法藥物與吸食器具。不過，當時與她同居的阿根廷籍舞者男友岡薩羅・奎艾修卻在搜查後迅速出境，至今未返日，導致檢方無法比對雙方供詞，成為本案關鍵破口。

一名社會線記者直言，原本麻取計畫在搜索結束後，針對米倉涼子與男友以「共同持有非法藥物」申請逮捕令，卻在聯絡人時才發現男方早已離境，讓檢方高層震怒，甚至怒斥這起調查是「重大失敗」。由於米倉涼子始終堅稱「藥不是我的，也不知道這些東西的存在」，而男友又行蹤成謎，案件最終只能以書面送檢、做出不起訴處分。

此外，厚生勞動省相關人士也私下分析，本案之所以「辦得很難看」，關鍵在於麻取與警方辦案邏輯不同。麻取重視的是毒品是否被查獲，警方則更在意是否能成功起訴，若案件以不起訴收場，對警方而言幾乎等同恥辱。也因此，當初案件尚未進入司法程序，就被富士電視台與旗下媒體獨家披露，引發外界質疑是否有必要公開一樁「尚未逮捕、極可能不起訴」的案件。

調查內容屢屢見報，也成為壓垮米倉涼子的最後一根稻草。她不只一次向相關人士表達，無法接受自己在未被起訴的情況下，卻遭到「偵查大公開」，名譽與私生活全面被攤在陽光下。

至於她的演藝未來，日本資深娛樂記者分析，短時間內重返無線電視圈的機會並不高，但串流平台仍有空間。米倉涼子主演的電影《Angel Flight THE MOVIE》已完成拍攝，預計2月13日於Amazon Prime Video上線，10日舉辦的試映會，也因時機敏感而備受矚目。外界不免關心，這部作品是否會成為她暫別、甚至告別演藝圈的「最後身影」。

