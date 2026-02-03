米倉涼子涉毒不起訴！ 法律還清白輿論卻讓她心死：我不想再演了

日本麻藥取締部去年8月底前往米倉位於東京都的住處執行搜索，查獲疑似非法藥物與吸食器具。（示意圖／達志／美聯社）

以《派遣女醫X》系列奠定日劇女王地位的日本女星米倉涼子（50歲），去年捲入涉毒疑雲，形象一度重創。儘管東京地方檢察廳已於今年1月底正式宣布對她做出不起訴處分，還她法律清白，但整起案件仍餘波盪漾，不僅偵查過程引發檢方不滿，更傳出米倉在調查期間情緒低落，曾表示「可能不再待在演藝圈」。

根據《週刊新潮》與多家日本媒體報導，事件可追溯至2023年8月底，當時厚生勞動省關東信越厚生局麻藥取締部（簡稱「麻取」）突襲搜查米倉位於東京都內的住宅，查獲疑似非法藥物與吸食器具。她與阿根廷籍舞者男友岡薩羅・奎艾修（Gonzalo Cuello）同住，當局原計劃以「共同持有」為由申請逮捕令，卻在關鍵時刻發現男方已離境，至今未返回日本，導致無法完成供詞比對，調查陷入僵局。

儘管米倉全程否認涉案，堅稱「藥不是我的，也不知道那些東西的存在」，但由於關鍵證人無法訊問，最終檢方僅能以書類送辦形式結案，並於今年1月作出不起訴處分。對此結果，東京地檢高層極為不滿，有關人士直言此案是「捜査の体を成していない」（不成體統的調查），痛批麻取辦案失誤嚴重。

有厚勞省相關人士透露，麻取與警方在辦案邏輯上存在根本差異。警方重視能否形成起訴，將不起訴視為調查失敗；而麻取則著重毒品查獲本身，並不將不起訴視為恥辱，兩方的「組織邏輯」落差，導致此次事件在執行與證據鏈上皆顯紊亂。

除了偵查瑕疵引發檢方不滿，辦案內容在調查階段多次外流，也讓米倉難以接受。消息指出，她曾在訊問中流露脆弱情緒，向相關人士表示「已經不想再留在演藝圈」，並坦言比起案件結果，更無法釋懷的是媒體過早曝光調查內容，讓自己在未被起訴的情況下名譽受損、私生活全被攤在陽光下。

媒體處理手法也成為輿論焦點。報導指出，當初僅有富士電視台及其旗下媒體獨家披露她遭書類送辦，其他媒體並未跟進，顯示部分新聞機構對於「未逮捕、極可能不起訴」的案件是否該公開，存在保留與爭議。

儘管不起訴處分已確定，但事件對米倉的演藝生涯無疑造成衝擊。日本資深娛樂記者分析指出，她短期內重返無線電視台節目的可能性偏低，但在串流平台仍有發展空間。她主演的電影《Angel Flight THE MOVIE》已完成拍攝，將於2月13日於Amazon Prime Video上架，並預計於2月10日舉行完成披露試映會。屆時外界將關注，這是否會成為她暫別，甚至退出演藝圈前的最後代表作。

東京地方檢察廳於今年1月底宣布對米倉涼子做出不起訴處分，案件在法律層面上正式結束。（圖／翻攝自X，@shukan_shincho）

