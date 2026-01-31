米倉涼子涉毒大逆轉！獲不起訴 業界認「形象已受損」轉機曝光

記者林汝珊／台北報導

曾以《派遣女醫X》創下高收視神話的日本女星米倉涼子，去年捲入吸毒疑雲後，演藝事業一度停擺。歷經三個月的司法調查，東京地方檢察廳於30日正式宣布，米倉涼子獲不起訴處分。對此，她的演藝動向也再度成為焦點。

據《東京體育報》分析，即便司法已還米倉涼子清白，但接連的負面報導，仍對她「國民女優」的形象造成不小衝擊，短期內要重返主流電視圈恐怕也不容易。不過，米倉近年早已將事業重心部分轉往串流平台，若《Angel Flight 空中送行者》在海外市場獲得亮眼成績，未來不排除拓展海外發展。

不過，也有相關人士指出，米倉涼子若要再接下大型國民品牌的代言仍有難度，若願意調整片酬、放寬作品選擇，演出邀約仍可望陸續找上門。

