米倉涼子涉毒案震撼演藝圈 今獲不起訴處分洗清嫌疑

日本女星米倉涼子不久前涉毒疑雲，今（30）日獲不起訴處分。（圖／翻攝自Instagram／ryoko_yonekura_0801）

日本知名女星米倉涼子不久前因涉嫌違反《麻醉藥品與精神藥物管制法》等相關法規，遭關東信越厚生局麻藥取締部送交東京地方檢察廳，以書面方式完成送檢程序。不過，最新消息指出，米倉涼子涉毒一案獲不起訴處分，她也有望繼續她的演藝之路；至於她的阿根廷男友在搜索後就出境，也遭外界質疑是潛逃海外。

根據日媒《富士新聞網》報導，日本東京地檢署於今（30）日宣布，先前因涉嫌違反《麻醉藥品與精神藥物管制法》而遭函送偵辦的知名女演員米倉涼子，正式獲不起訴處分。東京地檢署審查相關證詞與物證後，決定對米倉涼子做出不起訴決定，讓這起延燒多時的風波暫告一段落。

廣告 廣告

這起案件源於去（2025）年8月，當時關東信越厚生局麻藥取締部在米倉涼子及其阿根廷籍戀人A男的住居，搜出疑似違禁品。檢方當時以「共同持有」為調查前提，是避免米倉涼子以「不知情」為由脫罪；但米倉涼子的阿根廷男友在搜索後，隨即出境，行蹤成謎，嚴重影響調查進度。

事發後，米倉涼子本人透過公開聲明表示，雖然事件對外造成關注，但她一直以來都積極配合檢警單位的各項調查，並深信在先前的密集協作下，司法程序已告一段落。而今日米倉涼子獲得不起訴處分，等同於洗清了其在法律上的嫌疑。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

增大手術奪命？億萬富商猝逝手術台 驗屍大逆轉「醫師反遭判刑」

營養師點名「茶葉蛋含糖高」醫師打臉 悄刪文遭炎上：團隊裝沒事？

Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補