米倉涼子涉毒沉默4個月首發聲 認調查單位曾入屋搜查

「日劇女王」米倉涼子日前驚爆涉毒風波，外界一度傳出她恐遭人設局，一連串爭議也讓她心灰意冷，甚至傳出萌生退意。對此，米倉涼子在神隱約四個月後，於26號晚間首度打破沉默，發表聲明，證實確實曾有調查單位進入住處進行調查。

日劇《派遣女醫X》：「人們帶著敬意和一點諷刺地，稱呼她為Doctor X。」手術服下銳利的眼神、俐落短髮，加上毫不退讓的步伐，米倉涼子在《派遣女醫X》中，成功塑造出深入人心的「大門未知子」形象。然而，今年突如其來的涉毒風波，讓她一度全面神隱。事隔四個月，她終於透過官方網站，首度對外發聲。

米倉涼子在聲明中表示，「我目前尚未能夠向所有人說明近況，導致因為週刊雜誌及其他刊物的相關報導四處流傳，造成各方相當程度的不便與困擾，對此我謹致上最誠摯的歉意。」直接證實部分媒體所指，搜查機關進入住處進行調查，確為事實。

不過對於調查細節，她選擇噤聲，強調不對外說明，以避免影響調查工作的進行。這也是她首度吐露，這段時間消聲匿跡的心路歷程。面對外界關心，她強調目前身心狀況良好，並無健康問題，同時表示仍會配合調查，而就目前進度來看，案件已暫告一段落。

聲明曝光後，網路掀起熱議。不少支持者認為，一向形象強悍的「大門未知子」，能冷靜面對這場風暴，實屬不易。

