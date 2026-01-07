米倉涼子涉毒疑雲未消 阿根廷男友人間蒸發

如今米倉涼子是否涉毒仍是未解之謎，過去有男友伴隨但現不見身影。（翻攝網路）

雖然檯面上顯示日本女星米倉涼子認了捲入涉毒疑雲，但也曾流傳藥檢有給了她清白，最近自己也發了聲明稱身心狀況正常；不過據日媒報導，原本與她半同居的阿根廷籍舞者男友仍呈現人間蒸發的狀態。

之前已有消息，米倉涼子的男友去年10月左右回鄉探望生病親人，於是原本在東京的舞蹈教室工作臨時暫停；現事隔3個月，仍然無消無息，舞蹈教室已經不見他的身影，《女性自身》推測他滯留海外，因此擔心米倉涼子。

至於「擔心」的理由，則需回顧米倉涼子2019年曾公開罹患低腦脊髓液壓症候群，接著2022年又被診斷為急性腰痛症和骶髂關節功能障礙請辭演出。以上種種低潮，米倉涼子身邊都有阿根廷籍舞者男友陪她度過。

廣告 廣告

於是就算米倉涼子發了聲明，表示檢警搜查已經告一段落，應是有意重啟活動。不過《週刊文春》點出涉毒疑雲並不是她說了算之外，外界也關注此時落單的她，能否安然回歸藝界。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

米倉涼子涉毒疑雲有詭 日媒再爆「被設局」陰謀論

《派遣女醫》米倉涼子驚爆涉毒 曾交往毒蟲男友往事被翻出

派遣女醫X奪2021最強日劇冠軍 米倉涼子：這是部不滅的連續劇