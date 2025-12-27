米倉涼子涉毒疑雲 首發聲認住家遭搜查

演出日劇《派遣女醫X》系列，奠定「日劇女王」地位的日本女星米倉涼子，日前遭週刊踢爆涉毒，住處更遭警方搜索，震驚演藝圈。米倉涼子昨（26）晚發表聲明，證實曾有調查單位進入住家進行調查，但目前已暫告一段落，她透露，選擇噤聲的原因，是經與律師討論後，考量配合調查，因此自己才沒有對外說明。

米倉涼子特別強調，身心狀況沒有問題，對一直堅定支持她的粉絲與相關人士充滿感激，並承諾未來會回歸初心，誠摯地面對每一項工作。

米倉涼子在官網發表聲明。圖／翻攝自米倉涼子官網

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

