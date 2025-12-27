米倉涼子涉毒遭調查 首度證實「住家被搜」親曝健康狀況

【緯來新聞網】日本厚生勞動省關東信越厚生局麻藥取締部針對50歲演員米倉涼子展開涉嫌違反《麻藥取締法》的調查，該單位於2025年8月20日對其位於東京都的住所進行搜索。事隔數月，米倉涼子於12月26日透過個人官方網站證實此事並公開聲明說明沉默原因。

米倉涼子涉抽麻！認了住處遭搜查。（圖／翻攝IG）

該案件源於今年6月初，《週刊文春》記者團隊接獲線報指出米倉為調查對象。該媒體隨後進行長達4個月的行動觀察，直至8月20日麻藥取締部人員突擊搜查其與阿根廷籍伴侶共同居住的住所，為整起調查帶來進展。消息人士透露，搜索過程中可能取得含有違法成分的物品。



米倉在住家遭搜查後2日內啟程前往歐洲，展開約14天的倫敦行程。她返國當日為9月6日，但之後取消原訂出席的銀座「BARNEYS NEW YORK」開幕活動以及其他公開行程，引發健康疑慮與輿論關注。

米倉涼子涉抽麻！認了住處遭搜查。（圖／翻攝米倉涼子官網）

《週刊文春》於事件後聯繫米倉所屬經紀公司詢問相關調查細節，但截至回覆期限並未獲得任何答覆。外界臆測不斷，直至12月26日，米倉在聲明中首度證實住處曾被搜查，並說明先前保持沉默的主因為配合司法機關要求，避免干擾調查程序。



米倉涼子表示：「部分媒體報導確有其事。為維護調查公正性，我選擇在律師建議下暫時不對外發言。」她強調，現階段已完成相關配合，調查暫告一段落，但未說明具體案件內容。



對於社會關注的健康議題，米倉亦於聲明中指出「身心狀況並無異常」，並表達對支持者的感謝。她強調將持續回到演藝崗位，秉持初心，面對未來各項工作安排。





★《緯來新聞網》提醒您：珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，提醒您遠離毒品 ★

