米倉涼子涉毒風暴急轉彎！日檢不起訴 新片上線迎轉機

米倉涼子的涉毒風波告一段落。翻攝IG@ryoko_yonekura_0801

以《派遣女醫X》系列劇穩坐「日劇女王」寶座的米倉涼子，日前因因涉嫌違反《麻藥取締法》遭日警函送檢方偵辦，今案件（30日）又有新進度，東京地方檢察廳已對米倉涼子，作出不起訴處分。

根據東京地檢今表示，「在完成必要的調查後，作出不起訴的判斷。」並透露米倉涼子被送檢的嫌疑內容，是2025年8月20日她在東京的住處，搜出數十公克的違法藥物，被懷疑與與男性友人共同持有，遭警方函送法辦，不過米倉涼子去年10月尿檢結果已證實為陰性。

米倉涼子主演的《Angel Flight 空中送行者》電影版將在2月13日上線。翻攝IG@ryoko_yonekura_0801

今東京地檢雖沒透露不起訴的具體理由，但案件似乎已告一段落。米倉涼子主演的《Angel Flight 空中送行者》電影版預計在2月13日Prime Video全球上線，先前因受到涉毒醜聞波及，試映會一度喊卡，隨著米倉涼子獲不起訴處分，即將如期上線。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



