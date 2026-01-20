米倉涼子涉毒7個月遭函送法辦 復出再添變數

米倉涼子正式遭到送辦。（翻攝網路）

之前米倉涼子由於被爆涉毒，事後為此發了聲明，除了強調自己身心狀況無羌，外界也一度以為她稍沉寂的演藝事業即將再起，沒想到20日傳出她遭送辦；據報，涉毒一事與米倉涼子現已飛離日本的阿根廷舞者男友脫離不了關係。

綜合日媒報導，去年6月左右相關單位就在調查米倉涼子與她男友，搜索家中之後發現可疑物品，鑑定之後果然違反日本的麻藥取締法。雖然男友已經出境且呈現人間蒸發的狀態，不過米倉涼子依然恐將被以「共同持有」的方向接受調查，目前最新進度則是已經函送檢方。

廣告 廣告

回顧米倉涼子去年12月在經紀公司官網發表聲明表示：「調查機關進入我住處一事屬實。今後也將持續配合調查；但我認為，透過至今的配合，已經告一段落。」結果如今東京地檢正式接獲書面資料，之後將會審慎研議後續處分。

其實早在今年年初，日媒就有預告米倉涼子涉毒疑雲並不是她說了算之外，當時外界也關注男友不在身邊而落單的她，能否安然回歸藝界；如今果然就被《富士新聞網》獨家報導出大事了。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

米倉涼子涉毒疑雲未消 阿根廷男友人間蒸發

米倉涼子涉毒疑雲有詭 日媒再爆「被設局」陰謀論

《派遣女醫》米倉涼子驚爆涉毒 曾交往毒蟲男友往事被翻出