米倉涼子涉違反「麻藥取締法」遭函送 去年底曾認住家遭搜索

日媒19日報導，主演日劇《派遣女醫X》的日本女星米倉涼子涉嫌違反「麻藥取締法」等相關法規，已以書面方式移送檢方偵辦。

日本女星米倉涼子涉嫌違反「麻藥取締法」等相關法規，已以書面方式移送檢方偵辦。（圖／翻攝IG ryoko_yonekura_0801）

根據日本富士新聞網（FNN）報導，據相關人士透露，關東信越厚生局麻藥取締部（簡稱麻取）因掌握線索，懷疑米倉與一名持有阿根廷國籍的男性友人涉及違法藥物活動，於去年夏季左右，對兩人住處展開家宅搜索。行動中查獲疑似藥物的物品，經鑑定後確認屬於違法藥物。

該名阿根廷籍男子據信已出境。麻取一度以「共同持有」為立案方向，持續釐清藥物的實際持有人及相關經過，並在完成必要調查後，將案件書面送交檢方。

廣告 廣告

米倉涼子曾於去年12月透過所屬事務所官方網站發表聲明，證實調查機關曾進入她的住處進行搜索，並表示將持續配合相關調查，同時指出在既有配合情況下，案件暫告一段落。

米倉涼子去年底曾認住家遭搜索。（圖／翻攝IG ryoko_yonekura_0801）

報導稱，東京地檢已接收書面送檢資料，未來將就是否起訴及具體處分內容進行審慎評估。（文／中央社）

《中天關心您|少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

Ella巡演爆買下15首S.H.E歌曲版權 華研發聲駁：未收到授權申請

Ella突二度潰堤哭到妝花！哽咽曝「3熟面孔相繼離世」：珍惜大家好好的

Selina、Hebe送暖！Ella哽咽：S.H.E是人生高光時刻