米倉涼子涉違麻藥取締法被函送 東京檢方不起訴

（中央社東京30日綜合外電報導）日媒上週報導，主演日劇「派遣女醫X」的日本女星米倉涼子涉嫌違反「麻藥取締法」等相關法規被函送法辦。東京地方檢察廳今天宣布不起訴50歲的米倉。

日本富士新聞網（FNN）報導，相關人士透露，關東信越厚生局麻藥取締部（簡稱麻取）因掌握線索，懷疑米倉與一名持有阿根廷國籍的男性友人涉及違法藥物活動，於去年夏季左右，搜索兩人的住處。

調查人員因為懷疑米倉觸犯「麻藥取締法」本月稍早把此案函送給東京地方檢察廳。

東京地方檢察廳今天已經決定不起訴。

米倉去年12月曾發布聲明，證實有偵查機關的人員曾進入她的住處，並表示「未來也會協助調查，我認為目前的合作已經告一段落」。

東京檢方並未交代不起訴的原因及其他細節。（編譯：楊惟敬）1150130