米倉涼子涉麻藥取締法遭函送 曾認住家遭搜索

日本女星米倉涼子。取自米倉涼IG



知名的日本女星米倉涼子日前驚爆涉毒，後又傳恐是被人設局，事件讓她心灰意冷，已萌生退意。20日最新消息指出，50歲米倉涼子因涉嫌《麻藥取締法》（類似台灣的毒品危害防制條例）已被函送檢方偵辦。

根據FNN（富士新聞網）報導，關東信越厚生局麻藥取締部懷疑米倉涼子與阿根廷舞者男友涉及非法藥物，去年夏天到兩人相關住所搜索，扣押疑似藥物的物品，經鑑定後確認為非法藥物。雖然阿根廷籍男子已經出境，但麻藥取締部以「共同持有」方向調查，且為了確認藥物歸屬等細節，持續進行搜查。

對於整起事件，米倉涼子在去(2025)年底曾經打破沉默，發聲明證實「曾有調查單位進入住家進行調查」，但已暫告一段落。至於選擇噤聲原因，她稱自己與律師討論，考量配合調查，自己才沒有對外說明。

《派遣女醫X》自2012年開播，米倉涼子在片中詮釋醫術精湛的外科女醫「大門未知子」，一句「我，絕不失敗！」成為經典台詞。米倉涼子也出演不少舞台劇，是日本演藝圈的大咖女星之一，更被封為「日劇女王」。米倉涼子近年罹患「腦脊髓液減少症」（低腦壓頭痛），被迫減少演藝工作。

回顧整起事件脈絡，先是《週刊文春》在八月間報導，今年6月接獲線報爆料，日本厚生勞動省的「關東信越厚生局」毒品取締名單上，有大牌女星米倉涼子的名字。8月20日當天，執法人員突擊搜查米倉涼子的東京住家，找到多項違禁品，包括藥物和器具。

消息曝光後，米倉涼子的形象大跌，後來，她的尿液檢測皆呈陰性，被相關單位認定沒有吸毒。有日媒表示，米倉涼子在調查過程中，態度相當配合、主動，心情也非常冷靜，懷疑她是被人設局。

發稿時間１１：１９ 更新時間１１：３８

