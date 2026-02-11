米倉涼子神隱相隔243天首露面 記者會上眼眶含淚

米倉涼子神隱243天再度現身公開活動。（網路圖片）

日本女星米倉涼子先前捲入涉毒風波，日本東京地方檢察廳於今年1月底作出不起訴處分，理由為尿液檢測呈陰性、證據不足，案件不進入起訴程序。風波告一段落後，她昨（10）日相隔243天再度站上公開舞台，出席電影《Angel Flight 空中送行者》記者會，成為事件後首次正式公開露面。

遠藤憲一牽起米倉涼子的手讓她嚇一跳也一度激動含淚。（網路圖片）

米倉涼子涉毒案在今年1月底經東京地方檢察廳作出不起訴處分。（網路圖片）

米倉涼子一現身便引發關注，記者會開始時，由同劇演員遠藤憲一牽著她的手一同登台，被視為對她的支持與鼓勵。她在台上向粉絲及工作人員表達感謝，談及這段時間的心情時語帶哽咽，情緒一度激動，眼眶泛淚。

回顧事件，去年8月日媒報導指出，米倉位於東京的住處曾遭警方搜索，並接受相關調查，消息曝光後她取消多項公開行程，長時間未現身公開活動。其後透過官方回應證實全面配合調查，並強調自身清白。

此外，相關人士透露，事件中被提及的米倉涼子外籍男友已於調查期間離開日本出境。隨著不起訴結果出爐，米倉涼子的演藝工作也逐步回歸正軌，主演的《Angel Flight 空中送行者》電影版也將展開後續宣傳。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

