米倉涼子認「調查單位曾進家中」 噤聲4月內幕曝：將再次回到初心

日本女星米倉涼子。取自米倉涼IG



知名的日本女星米倉涼子日前驚爆涉毒，後又傳恐是被人設局，事件讓她心灰意冷，已萌生退意。對此，米倉涼子在沉默約四個月後，26日晚間打破沉默，發聲明證實「曾有調查單位進入住家進行調查」，但已暫告一段落。至於選擇噤聲原因，她稱自己與律師討論，考量配合調查，自己才沒有對外說明。

米倉涼子聲明提及，她仍將會繼續配合調查，但就目前的進度而言，她認為已暫告一段落。也將再次回到初心，誠懇面對每一項工作。

《派遣女醫X》自2012年開播，米倉涼子在片中詮釋醫術精湛的外科女醫「大門未知子」，一句「我，絕不失敗！」成為經典台詞。米倉涼子也出演不少舞台劇，是日本演藝圈的大咖女星之一，更被封為「日劇女王」。米倉涼子近年罹患「腦脊髓液減少症」（低腦壓頭痛），被迫減少演藝工作。

回顧整起事件發展脈絡，先是《週刊文春》在八月間報導，今年6月接獲線報爆料，日本厚生勞動省的「關東信越厚生局」毒品取締名單上，有大牌女星米倉涼子的名字。8月20日當天，執法人員突擊搜查米倉涼子的東京住家，找到多項違禁品，包括藥物和器具。

消息曝光後，米倉涼子的形象大跌，後來，她的尿液檢測皆呈陰性，被相關單位認定沒有吸毒。有日媒表示，米倉涼子在調查過程中，態度相當配合、主動，心情也非常冷靜，懷疑她是被人設局。

日本女星米倉涼自從8月間爆出涉毒，後傳出她遭設局，一直神隱，經四個月後，26日晚間首度發聲。左圖取自當事人IG/右圖取自X

