米倉涼子遭日本警方函送 檢方評估是否進行後續動作

日本女星米倉涼子因涉嫌違反麻藥取締法，今天傳出已遭警方以函送移送檢方。關東信越厚生局麻藥取締部表示，去年夏天因接獲線索，對米倉涼子與一名阿根廷籍男性友人的住處進行搜索，當場並查扣疑似藥物，經鑑定確認屬違禁品，日前米倉涼子曾表示已配合調查，沒想到今天竟傳出新進展。

報導指出，該名阿根廷籍男子疑已出境，相關單位一度以共同持有的方向釐清藥物歸屬與涉案情節，並持續蒐證。至於米倉涼子本人，曾於2025年12月透過所屬事務所官網回應，證實住處確有接受調查，並表示將配合後續偵辦，當時也認為已暫告一段落。

目前東京地檢已經收到文件，後續是否起訴仍待審慎評估。相關人士強調，目前僅屬調查階段，實際處分結果仍需以檢方判斷為準。