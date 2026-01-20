米倉涼子遭日警函送 震驚演藝圈

米倉涼子在《派遣女醫X》系列中飾演的天才外科醫生「大門未知子」一角深植人心。（資料照片）

50歲日本女演員米倉涼子因主演日劇《派遣女醫X》中「大門未知子」一角而奠定日劇女王地位。日媒20日報導，她因涉嫌違反《麻藥取締法》已被函送，東京地方檢察廳將就後續處分進行研議，並慎重考慮是否對她提起公訴，消息一出立即震驚演藝圈。

據《週刊文春》去年10月報導，日本毒品取締部門接獲舉報後，曾在米倉涼子與阿根廷籍舞者X先生同居的東京高級公寓中，查獲非法藥物及相關器具。由於該舞者已離開日本，調查重點集中在米倉涼子身上，包含確認相關物品歸屬。

米倉涼子去年12月底透過個人官網發表聲明，向粉絲報平安，她表示「很抱歉給大家帶來極大困擾與擔憂」，並承認住所確實接受了調查機關搜查，強調將持續配合警方調查，但並未針對毒品內容作進一步說明。

值得注意的是，她主演的日劇《空中送行者》續作電影版，預計將於2月13日在串流平台全球上線，外界關注此次事件是否會影響她透過該作復出。