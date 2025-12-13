米價、首相名字都入題 日本內閣2025年度漢字入選名單曝光

京都清水寺12日揭曉2025年度漢字是「熊」。（翻攝X／@Kotoshinokanji）

日本政壇年末出現另類「選字」話題。日本首相高市早苗的內閣成員12日在內閣會議後的記者會上，首度公開各自心目中代表「今年」的一個漢字，從首相姓名、物價上漲到政治推動力道，各部會首長用不同漢字回顧動盪的一年，也意外與12日公布的民間年度漢字「熊」形成對比。

日本漢字能力檢定協會同日下午在京都清水寺公布，今年的漢字為「熊」，在全國募集的18萬9122票中獲得2萬3346票，首度登榜即奪冠，反映熊出沒頻繁、攻擊人類成為社會問題，也被解讀與和歌山縣返還中國4隻大貓熊的事件有所連結。不過，內閣成員並未全然跟隨民間選擇，而是各自給出政治視角下的答案。

有人選「苗」、有人選「米」？

主張發放「米券」因應物價高漲的農林水產大臣鈴木憲和，選擇了「苗」字。他表示，今年圍繞稻米的政策與討論特別多，如何培育強健的秧苗至關重要，此外首相姓名中也包含這個字，別具象徵意義。

財務大臣片山皋月則在「高」與「米」之間猶豫不決。她直言，當前政治必須時刻關注民生「灶煙」，即便內閣支持率不低，米價依然居高不下，物價對策仍是無法迴避的課題。

「推」與「大」又代表什麼意義？

負責經濟安全保障的小野田紀美選了「推」。她指出，今年在經濟安保與外國人政策上必須持續「推進」，而她在10月自民黨總裁選舉中擔任高市陣營要角，也笑稱自己「推的人」成功出線，是充滿「推し活」的一年。

官房長官木原稔則拿出寫著「大」字的紙張，點出大阪關西世博、大谷翔平的亮眼表現，同時也不諱言提及屢傳的大型熊類傷人事件，讓這個「大」字多了幾分警示意味。

