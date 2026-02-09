米其林一月5家新餐廳進榜！新竹一次來3家，台北遼寧老字號熱炒終於上榜
2026年一月《米其林》新進餐廳出爐！台北與新竹共新增五家餐廳，從調整風味、貼近在地的川菜，到傳承三代的台式熱炒；新竹則聚焦創新中式燒烤、以料理詮釋客家文化的蔬食餐桌，與深耕四十年的炊粉老店。風格橫跨傳統與實驗，展現城市飲食的多重面貌。
2026 一月《米其林》新進餐廳 1.弎弎川酒
在台北的川菜版圖中，「弎弎川酒」走出一條不靠刺激取勝的路線。主廚出身正統川菜體系，卻沒有停留在既有框架，而是將過去累積的麵點經驗帶進菜單結構，讓整體選擇更有層次，也更貼近日常餐桌的節奏。店內仍堅持使用來自四川的大紅袍花椒、二荊條辣椒與郫縣豆瓣醬，香氣與基底毫不妥協，但在辣度與油感上刻意收斂，轉而強調香、麻與鮮的平衡。招牌「弎家澆椒雞」延伸自水煮牛的做法，以雞丁取代牛肉，藤椒的清麻在湯汁中層層展開，豆芽的爽脆穿插其中，口感乾淨、不厚重。
-弎弎川酒
地址｜台北市大安區敦化南路二段170號
電話｜ 02 2732 3388
2026 一月《米其林》新進餐廳 2.有有1969
在台北熱炒江湖裡，「有有1969」是一家時間感特別清晰的存在。創立於1969年，第三代接手後並未急著翻玩傳統，而是先從空間下手，將老店翻修得明亮俐落，小巧卻自在，保留熟悉氣味，也更新用餐節奏。菜單以台式熱炒為核心，選項多卻不雜，其中「百花油條」幾乎是桌桌必點，油條填入蝦漿與墨魚漿後炸至金黃，再裹上糖醋醬汁拌炒，外酥內彈，酸甜比例抓得精準，是典型讓人不自覺多扒幾口飯的菜色。若想更到位，直接換成滷肉飯搭配。滷汁食譜來自店主奶奶，選用豬頸肉慢熬，醬香飽滿卻不厚重。
-有有1969
地址｜台北市中山區遼寧街48號
電話｜ 02 2776 0443
2026 一月《米其林》新進餐廳 3.HOYA
在新竹，「HOYA」重新詮釋燒烤料理的可能，空間以石牆與木作板面構成，線條簡潔，氛圍溫潤，讓人一坐下便能專心感受餐桌上的節奏。主廚的料理語言來自中式風味，卻透過燒烤技法拉出新輪廓。像是以叉燒為靈感的五花豬，先以紅糟醃漬再上火燒烤，油脂與香氣被逼出後，搭配梅干菜收尾，鹹香中帶著熟悉的台味記憶。套餐肉品選用日本宮崎和牛與澳洲和牛，其中燒肉盛和六品的「塊狀系」最具存在感，取牛貝身肉燒烤後再煙燻處理，煙香厚實、口感紮實。
-HOYA
地址｜新竹縣竹北市六家一路一段7號
電話｜ 03 667 2693
2026 一月《米其林》新進餐廳 4.季風
在新竹的「季風」主廚出身苗栗客家家庭，疫情期間重新思考身體與飲食的關係，轉而以蔬食為媒介，回望並重構自己熟悉的客家味道，讓料理成為一種文化敘事，而非形式上的創新。套餐靈感常與當下狀態相連，甚至回應時事變化。像是在颱風過後誕生的「芋頭、九層塔、苦茶油」，便從客家常見的芋頭九層塔湯出發，選用苗栗在地的檳榔心芋打成細泥，質地溫潤綿密，再以苦茶油收斂油脂香氣，九層塔則拉出熟悉卻不張揚的草本氣息。整道菜不追求強烈刺激，而是透過節制與層次，讓客家飲食的內斂性格慢慢浮現。
-季風
地址｜新竹縣竹北市成功一街20號
2026 一月《米其林》新進餐廳 5.一哥炊粉
開業超過40年「一哥炊粉」是一家始終能被食客被記住的老店，菜單緊扣在地小吃脈絡，粄條、米粉、貢丸湯，再加上幾道家常炒菜與滷味，構成最熟悉的新竹味道。真正讓人一再回訪的，是以在來米製作的炊粉，米香純淨、口感柔韌，無論乾炒或搭配清湯都很到位，若一時難以取捨，也能選擇粄條與炊粉混搭，吃出層次變化。貢丸湯則走樸實路線，肉香紮實，蘿蔔的自然清甜讓湯頭乾淨不膩。
-一哥炊粉
地址｜新竹縣芎林鄉福昌街621號
電話｜03 592 5635
2026 一月《米其林》新進餐廳常見問與答
Q1：這次《米其林》一月新進餐廳需要特別訂位嗎？哪些比較容易客滿？
A：台北的「弎弎川酒」與「有有1969」晚餐時段與週末較容易客滿，建議至少提前3–5天訂位，若是4人以上聚餐更要提早安排。新竹的「HOYA」與「季風」屬於套餐制，通常需事先預約，臨時到訪成功率不高；「一哥炊粉」則以在地客群為主，多為現場候位，尖峰時段需稍作等待。
Q2：這五家餐廳的人均消費大約落在哪個區間？
A：整體價位落差不小。台北熱炒「有有1969」與新竹「一哥炊粉」屬於親民型，人均約300–600元；「弎弎川酒」因食材與菜色精緻度較高，人均約800–1,200元。新竹的「HOYA」與「季風」以套餐為主，單人消費多落在1,800–3,000元之間，適合特別聚餐或紀念性用餐。
Q3：交通怎麼去最方便？需要擔心停車問題嗎？
A：台北的兩家餐廳皆位於市區核心，搭捷運或公車最方便。「弎弎川酒」鄰近信義安和站，「有有1969」靠近南京復興一帶，周邊停車位較少，建議大眾運輸。新竹竹北的「HOYA」與「季風」較適合開車前往，周邊有路邊停車格；「一哥炊粉」位於芎林，建議自行開車，停車相對容易。
Q4：素食者或有飲食限制的人，有適合的選擇嗎？
A：「季風」本身就是蔬食套餐，對素食者最友善，且以客家文化為核心，非單純清淡料理。其餘餐廳以葷食為主，若有不吃辣或不吃牛的需求，「弎弎川酒」與「HOYA」可事先告知調整，但不建議臨時要求大幅更動菜色。
Q5：這些「新進餐廳」現在沒有星，值得現在就去吃嗎？
A：值得。新進名單通常被視為評審長期觀察後的關注對象，代表料理品質、穩定度與風格已具水準，且現階段相對星級餐廳更好訂位、價格也較友善。對讀者而言，現在造訪往往能以較低門檻，提早體驗可能後續獲得星級或其他肯定的餐廳。
