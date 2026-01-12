米其林三星日本壽司店進駐高雄免費試菜？飯店回應了
〔記者葛祐豪／高雄報導〕米其林三星的日本頂級壽司店「鮨 さいとう」，傳出將來台開設首間店鋪，並在高雄日航酒店舉辦免費試菜活動？網路平台昨(11日)出現此訊息，並附上報名連結；對此，日航酒店澄清該內容並非由飯店舉辦，也未曾提供場地，請民眾小心網路資訊；警方研判為詐騙招數，想騙取個資。
「鮨さいとう 」(Sushi Saito)是日本東京頂級壽司名店，由主廚齋藤孝司主理，以極致穩定、細膩美味的握壽司聞名，曾蟬聯米其林三星及Tabelog壽司項目全日本第一，最大特色是隱蔽難訂、極少座位、注重傳統技法與當季食材，目前東京本店已不再接受新客預約，被喻為「最難訂的米其林三星」。
網路平台「脆」昨有人發文，指日本頂級壽司名店「鮨 さいとう」預計於7月正式進駐台灣，首間店鋪落腳南部。為深入了解台灣日式壽司市場，並蒐集實際用餐回饋，特別於正式開幕前舉辦試營運試菜體驗活動，誠摯邀請對日式料理有高度興趣的饕客參與。
該文指出，試菜體驗期間3月24日至3月28日共五日，用餐地點是高雄日航酒店，可預約時段有午餐及晚餐，並強調「本次試菜體驗當日餐費全免，歡迎年滿28歲以上人士報名，每人限參與一次，報名限額30人額滿為止，將依報名情況安排」，為取信民眾，還把菜單洋洋灑灑列出來，並附上報名連結，點進去後發現須填寫基本個資。
對此，記者詢問高雄日航酒店，飯店回覆說:「此活動經與相關單位主管查證後，該內容並非由本酒店舉辦，亦未曾提供場地。相關訊息與本飯店並無任何關聯。酒店活動都會發佈在社群或官方網站，也請大家小心網路上的資訊！」
警方則研判，飯店已否認有相關試菜活動，這應該是詐騙訊息，目的是在騙取個資，請民眾勿輕信落入陷阱。警方也打趣說「如果真的是米其林三星餐廳要進駐高雄，搶訂都訂不到了，還需要辦免費試菜體驗活動？」
更多自由時報報導
遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光
關1天抵8萬！彰化男交8人頭帳戶、詐55人1億元 只需坐牢3年半
猛男舞者金山持雙刀攔車攻擊 出動6警才壓制逮人
超速照片有多輛車就免罰？ 判決揭密：雷射測速「點對點」鎖定無所遁形
其他人也在看
天冷突發心肌梗塞倒臥車內！台中接送驚魂夜 6歲女童機警求救
事情發生在當日18時57分左右，女童的母親賴姓女子因男友遲遲未返家而心生不安，隨後竟接到女兒拿著陳男手機打來的電話。電話中，女童焦急地表示「阿北在睡覺，叫不起來」，但因年紀尚小，無法清楚說出所在地點。由於賴女未記下車牌號碼，擔心發生意外，立刻向台中市警局第五...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 5
太子首腦陳志被抓、妻沒事？律師見1跡象中共恐有盤算：他還有利用價值
涉嫌經營龐大詐騙帝國的「太子集團」（Prince Group）創辦人陳志，近日於柬埔寨金邊遭逮捕，並由中國公安押解回國。柬埔寨副總理孫占托證實，此行動是中柬2國歷經數月聯合偵查的成果，柬方在修法撤銷陳志公民身分並掌握確切證據後，依先前與中方達成的協議執行逮捕移交。對此，律師陳君瑋直指，陳志妻子沒有一起被抓捕，不符合中共打貪腐的邏輯，認為背後恐怕另有盤算，引起議論。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 7
又是M7！北車再傳隨機攻擊 2男大生打寶可夢「突遭無影腳踹踢」
首次上稿：01/11 12:09更新時間：01/11 12:45（更新捷警隊說明）即時中心／顏一軒、謝宛錚報導昨（10）日傍晚5時20分許，一名22歲陳姓男大生與友人在北捷台北車站M7出口旁廣場玩「寶可夢」（Pokémon）團戰遊戲時，突然遭一名45歲曹姓男子使出「無影腳」攻擊，嚇得兩人趕緊逃離現場。對此，轄區中正一警分局今（11）日說明，由於被害人不願提起告訴，因此警方將依違反《社維法》進行裁罰。民視 ・ 18 小時前 ・ 20
新北晚間"隨機攔車砍人" 5警圍捕受傷.嫌開皮卡衝撞巡邏車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 陳崇翰 新北報導又有隨機持刀攻擊事件！週日晚上8點左右，新北市金山一間便利商店前，一名翁姓男子雙手持刀，隨機攔停路過的車輛，作勢攻擊，附近民眾全都嚇壞了，警方獲報到場，男子還企圖衝撞巡邏車，直到警察對空鳴槍才將人制伏帶回警局，在他身上驗出毒品反應。夜間大馬路上，一名身材壯碩的男子，兩手分別拿著短刀以及鐮刀，對著路過的車輛揮砍、大聲咆哮，有駕駛嚇得倒車逃離，但沒想到男子還衝上前追車，場面相當火爆。警方獲報後，火速到場，但嫌犯絲毫不肯配合，還企圖逃跑、衝撞員警，逼得員警對空鳴槍，最終才將人攔下，壓制上銬。新北晚間"隨機攔車砍人" 5警圍捕受傷.嫌開皮卡衝撞巡邏車（圖／民視新聞）只不過圍捕過程中，有5名員警被攻擊，受到輕微擦挫傷。聲源：目擊民眾魏先生：「他是一直在那條路這樣轉圈，後來在一個紅綠燈下面，被警察攔下來，好像就是在繞，躲警察跑給警察追。」事情發生在11號晚上將近8點，新北市金山區環金、中正路口的超商前，嫌犯見到警方到場後，還駕車逃逸，途中多次迴轉、倒車，甚至衝撞巡邏車，初步了解這名44歲的翁姓嫌犯，過去是猛男秀舞者，現在則擔任保全，遭逮後警方也在車上搜出，毒品"依托咪酯"，被帶回警局仍持續失控，也被依法送辦。新北晚間"隨機攔車砍人" 5警圍捕受傷.嫌開皮卡衝撞巡邏車（圖／民視新聞）金山分局副分局長 揚昇叡：「全案後續將依恐嚇公眾、公共危險、妨害公務、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，另就其危險駕駛行為，將依違反道交條例逕行舉發。」男子的車上，甚至還載著猛男秀的招牌，究竟是因為吸毒失去控制，還是有其他原因，還有待警方進一步調查釐清。原文出處：新北「隨機攔車砍人」5警圍捕受傷 嫌開皮卡衝撞巡邏車 更多民視新聞報導最新／驚悚畫面曝光！金山毒駕男「持雙刀」作勢隨機攻擊 警圍捕抓到了動作太慢被辭退! 前員工半年後持刀埋伏"砍傷老闆娘"疑感情糾紛釀殺機！基隆45歲男遭砍 附近攤商：三年輕人匆忙逃跑民視影音 ・ 8 小時前 ・ 6
超扯！新北公車誤闖機車道 上班族「卡死路中」有家歸不得
即時中心／綜合報導最新！今（11）日晚間6時許，新北市板橋區大漢橋往新莊方向正值下班尖峰時刻，卻有一部大型公車竟誤闖狹窄的機車引道，導致龐大的車身當場卡在車道內，並擦撞中央分隔島動彈不得。公車也造成後方機車車流嚴重回堵，不少騎機車的下班族騎士被堵在引道上動彈不得，現場怨聲載道。警方獲報後，已立即聯繫拖吊業者到場協助，，並將針對公車駕駛周男的違規行為，依違反道路交通管理處罰條例第45條1項4款製單舉發。現場已在晚間8時排除並解除管制，恢復往來人車通行。警方獲報到場處理。（圖／警方提供）警方獲報到場處理。（圖／警方提供）原文出處：快新聞／超扯！新北公車誤闖機車道 上班族「卡死路中」有家歸不得 更多民視新聞報導屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌我已剪短我的髮！初選關鍵時刻 林岱樺感性告白：要為高雄變得更強6縣市居民注意！台水曝明日停水區域 雲林最久10小時無水用民視影音 ・ 11 小時前 ・ 3
怪男被強制送醫！北車又傳隨機攻擊 2男大生蹲坐打遊戲遭踹踢
台北市1名22歲陳姓男大生，10日傍晚5時20分偕楊姓友人（21歲）坐在捷運台北車站M7出口旁廣場，一同進行寶可夢遊戲團戰時，曹姓男子（45歲）突然靠近，並對著2人出腳狠踢，陳、楊2人急忙跑離現場，並在站務人員協助下報警處理；警方到場後發現，曹男言行舉止異於常人，遂將他強制送醫治療，後續將依社維法函請簡易庭裁罰；至於曹男涉及謊報鬥毆部分，警方將依誣告罪嫌函送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 8
自然漫遊 沉浸春日浪漫風光
士林、北投擁有豐富的自然風光與人文風情，從承載百年溫泉文化的北投到具多樣生態的...信傳媒 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
中國娃娃唱到全場暴動！王彩樺卻一摔成《WE ARE》所有焦點
除夕特別節目向來是華人圈闔家守歲的重要時刻，而《WE ARE 我們的除夕夜》憑藉跨國卡司與高話題演出，成功在年節檔期掀起討論熱潮。回顧上一屆節目，不僅勾起滿滿回憶殺，也意外製造出讓觀眾捏把冷汗的驚險瞬間。2026年《WE ARE 我們的除夕夜》於今（10）日晚間6時進行錄影，節目將於下月16日除夕夜播出，陪伴觀眾迎接農曆新年。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
天冷「鬧血荒」存量剩4.3天！ 紫南宮捐血送馬年錢母「追血」
冷氣團一波波，影響民眾捐血意願，最近血庫「鬧血荒」存量剩4.3天，台中捐血中心特別與南投竹山紫南宮舉辦「捐血送錢母」，只要捐血就能獲得最新馬年「馬上發財」錢母，盼藉此「追血」紓解血庫壓力。台中捐血中心表示，近期天氣寒冷，其轄管的台中、彰化、南投、雲林4縣市捐血情況都不佳，捐血人數僅平時的7成，以致血自由時報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
日本驚悚命案！餐廳老闆涉殺人「遺體藏牆壁」 照常營業「讓顧客伴屍用餐」
驚悚命案！日本北海道日高町一名49歲的餐廳老闆松倉俊彥，涉嫌殺害20多歲的女子，甚至還把遺體藏在餐廳的牆壁夾層，讓不知情的顧客「伴屍吃飯」，其行徑令人不寒而慄。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
輔大後門停車場驚傳砸車！ 受害運將嚇壞：被尋仇
社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導生財工具被砸，讓小黃運將氣炸了！地點是在新北市輔仁大學後門的一處戶外停車場，有一名運將把愛車停在這邊7天，來牽車時，發現車窗被砸破，車牌也遭到破壞，他懷疑犯案的嫌犯，可能不滿運將和與他女友走得太近，因此被尋仇！現在警方調閱監視器，要鎖定犯案對象。民視 ・ 20 小時前 ・ 1
籲立院盡速審議院版財劃法 卓揆:對65歲以上人口有加碼
政治中心／綜合報導行政院長卓榮泰今天到雲林，視察運動設施規劃，提到台灣已進入超高齡社會，而院版財劃法針對65歲以上人口有加碼，會給老人更多照顧，也強調院版的分配更公平，且地方政府拿到的錢不會比較少，對著台下國民立委張嘉郡喊話，希望在野黨能支持盡速審議。在運動部長李洋陪同下，行政院長卓榮泰南下雲林，視察運動設施規劃情形。卓揆強調院版財劃法的地方統籌分配稅款分配更公平，喊話立法院院版財劃法盡速審議。（圖／民視新聞）行政院長卓榮泰：「（全國人口）2329萬人，65歲以上的有467萬人，比例達到20.6%，已經到達一個超高齡的社會了，因此未來行政院的財劃法，我們對65歲以上的，人口結構會有加碼，14歲以下的人口結構也有加碼，就不是以一個人來計算，而是用他不同的年齡層來計算。」面對台灣進入超高齡社會，卓榮泰趁機強調院版財劃法針對老年人口有加權，而台下正坐著唯一國民黨立委張嘉郡。行政院長卓榮泰：「誠懇希望立法院能夠好好地看一下，中央的院版財劃法，跟今年的新財劃法有什麼不同，比較之下可以的話，儘早我們完成審議，當它通過之後，就可以讓地方重新計算明年，所有的關於統籌分配稅款，一般性補助跟計畫型補助。」由於張嘉郡與民進黨立委劉建國將參選雲林縣長，兩人週六都出席，還留下罕見同框合照，但致詞還是聞得出煙硝味。有意角逐雲林縣長的劉建國與張嘉郡罕見同框。（圖／民視新聞）立委（國）張嘉郡：「我們有提案說希望（老農年金），能夠提高到一萬二，但目前院版可能是一萬出頭，希望說這個院長再加碼，農民儲蓄保險這個儲蓄金，院版是說提高到六成，就是政府幫我們讓青年農民多負擔一點。」立委（民）劉建國：「總預算要審啦~總預算不審的話，這些要增加的也都沒有，我還是拜託支持行政院財劃法版本，對農業縣的加權，對老年人口比例眾多縣市的加權，才是真正可以幫助我們雲林縣。」張嘉郡向卓揆喊話老農年金加碼至1.2萬，劉建國接著馬上呼籲在野速審總預算案，公開反將一軍。原文出處：籲立院盡速審議院版財劃法 卓揆:對65歲以上人口有加碼 更多民視新聞報導稱討論「代理孕母」不應潑髒水 陳菁徽拋震撼彈：退出相關條文審查辛柏毅失聯藍委集氣翻車 海中合掌「大佔C位」挨轟！游智彬又來亂！高舉「漢奸」標語慘遭圍毆 石平笑回：沒什麼好怕民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
低溫急凍！彰化24小時內「51人急送醫」⋯2人在家突沒了呼吸心跳
全台近日溫度驟降，多縣市低溫跌破10度以下。自昨（10）日上午8時至今日上午8時止，24小時內彰化縣共有51人疑因心肌梗塞或其他疾病送醫急救，其中有2名長輩甚至失去生命跡象。對此消防署提醒，氣溫下降時，民眾應保持頭部、頸部、手部及腳部溫暖，年長者及心血管疾病患者起床時應放慢動作、並添加保暖衣物。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
嘗一口節慶滋味 尋味老台北風味糕點
糕點與廟會、祭典及傳統節慶緊密相關，也隨著時代與文化交融持續創新。作為台北老城區信傳媒 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
台中太平暗夜火警！鐵皮工廠全面燃燒⋯波及路邊機車 驚悚火勢直衝天際
台中市太平區驚傳暗夜大火！昨（10）日晚間10時許，位於大源九街一處鐵皮工廠竄出火舌，火勢瞬間延燒，整個工廠陷入火海，火光照亮黑夜，警消人員獲報趕抵立即架設水線灌救，成功將火勢控制，但工廠已付之一炬，停放在附近的機車甚至被波及燒毀，所幸並未造成人員傷亡，至於起火原因有待進一步釐清。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
斧頭狂男出沒！宜蘭學區隨機揮舞逼近路人 警5分鐘火速壓制
宜蘭市街頭昨（10）日下午驚傳駭人的「隨機持斧」無差別攻擊案！一名58歲蔡姓男子，光天化日之下竟手持一把鋒利斧頭與拐杖，突然衝到馬路邊對著往來人車瘋狂咆哮，甚至作勢逼近路人。畫面曝光後在當地社群引爆恐慌，家長紛紛驚呼「那邊都是騎車上下課的學生，太恐怖了！」所幸宜蘭警方獲報後，短短5分鐘內即趕抵現場將人壓制。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
紐約州府嚴查223家醫美 87家涉違規遭停業或吊銷執照
紐約州務院(Department of State)8日發布警示，提醒民眾在接受「醫美診所」(Med Spa)服務時提高...世界日報World Journal ・ 13 小時前 ・ 發表留言
尾牙濺血！貨運司機酒醉衝突 遭「卡式爐」砸破頭｜#鏡新聞
昨天(1/10)晚上台中梧棲一間海鮮餐廳，有貨運業者辦尾牙，其中3名司機，因先前工作上就有過不愉快，這回酒後又爆發肢體衝突，其中一人還拿卡式爐砸人，導致一人頭部撕裂傷送醫，雖然雙方都不提告，但警方還是依社維法將人送辦。而台北，也有一名男子，尾牙喝到爛醉，和店家起口角，被警方壓制。鏡新聞 ・ 20 小時前 ・ 1
詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導週五下班尖峰時刻，新北板橋發生加油站縱火自焚事件！一名年約30多歲的男子，昨天晚上前往板橋民族路上的加油站，趁員工不注意，拿起油槍往身上噴，接著點火自焚，甚至撲向一旁正在加油的保全，而且消防到場協助滅火要將他送醫，還二度朝消防人員攻擊！如今遭攻擊的保全與消防人員都決定提告。目擊騎士：「啊，啊著火了啦，啊快點，他著火了啦。」加油站突然竄出火球！現場瞬間濃煙密布，嚇得一旁的騎士，紛紛催油門逃離現場！原來是有人潑灑汽油點火自焚！目擊駕駛：「欸快點我想走，好可怕喔。」當時就在一旁，等待加油的駕駛，直擊事發當下，兩名加油站員工，趕緊拿出滅火器滅火。就見加油站內，一名男子裸著上半身，身上還冒出白煙，加油站員工，手裡拿著滅火器，閃得遠遠的，就怕他又繼續下一波攻擊。員警趕到現場，這名男子，被消防人員，團團包圍壓制在地。詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累。（圖／民視新聞）消防人員：「我們就先壓制了，因為他有點狀況。」驚險加油站縱火意外，發生在新北板橋民族路上，一名30多歲的林姓男子，週五晚上，搭公車後再步行來到這間加油站，趁員工不注意，拿起油槍往身上噴，接著拿打火機引火自焚！監視器拍到，事發當下，加油站內閃了一道火光，接著濃濃白煙不斷竄出。目擊民眾：「他還沒有點火那時候，他站在收銀台外面那時候，感覺就是神色很奇怪，點火之後，加油站員就是有把火撲滅，然後他就是一直，持續在我車子附近遊走，但我不敢靠近。」更扯的是，林姓男子引火自焚後，還撲向一旁，正在加油的52歲曾姓運鈔車保全，甚至消防人員到場，拉水線撲滅火勢時也被攻擊，林姓男子與曾姓保全，二度燒燙傷，送醫沒生命危險。詭異男「加油站縱火」釀兩傷，起底背景前科累累。（圖／民視新聞）遭波及曾姓保全：「因為我離他最近，他剛好就往我身上撲，把我抓著撲倒，後腰部跟大腿那邊都被燒傷。」警方調查，林姓男子，有毒品強盜前科，犯案時身上只有身分證跟零錢，為何大老遠搭車來新北板橋？又刻意挑加油站犯案？他至今都沒開口。但遭攻擊的保全及消防人員都決定提告！好險沒釀重大傷亡，否則加油站萬一陷入火海，後果難以想像。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累 更多民視新聞報導館長遭起訴不認錯！竟嗆總統「親自出庭」 賴清德：被告才需要吧獨家／國旅糾紛！新北淡水1旅店「遭控跨年夜撤訂單」 業者緊急回應了館長嗆「斬X頭」遭起訴！竟還瞎扯要賴清德出庭 梁文傑1句話酸爆民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北捷車廂內口角衝突！女子失控喊「要殺人」 警方帶回未發現違禁物品
台北捷運新蘆線古亭站10日晚間，一名女子在列車行進間與其他乘客發生爭執，情緒激動之下大喊「要殺人」，導致車廂內乘客驚慌，有民眾緊急按下對講機通報。警方接獲報案立即派員到場處理，將涉事女子帶下列車，並聯繫家屬處理。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 1