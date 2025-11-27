米其林主廚入校示範 北市育達學子學習義式料理精華

義大利主廚保羅・吉博多示範義式料理，育達學生觀摩學習食材處理與技術細節

現為ICIF義大利廚藝學院客座講師的保羅・吉博多主廚，曾任職米其林星級餐廳

義大利名廚保羅・吉博多入校示範，深化學生國際視野

臺北市育達高中餐飲科邀請義大利名廚保羅・吉博多（Paolo Ghibaudo）主廚入校，為學生示範義式料理，學生得以近距離觀察義式料理的細膩工法，也在提問與互動中進一步認識義大利餐飲文化與職場精神。

育達高中表示，保羅・吉博多主廚現為ICIF義大利廚藝學院客座講師，具備亮眼的國際資歷，曾任職於多間米其林星級餐廳與五星級飯店行政主廚，累積扎實的一流廚藝經驗。吉博多主廚也提到，他曾任職臺灣的國際酒店，因此對臺灣食材與飲食文化有深刻印象。

育達高中說明，在這次示範課程中，保羅主廚帶來兩道經典義式料理，分別是「豬頰肉卷干貝佐洋蔥醬搭紫薯片」與「皮蒙特傳統羊排佐蔬菜」。他從食材處理、風味構成到細節技巧逐一示範，例如白洋蔥醬需在火候精準控制下慢炒，使香氣釋出又不致焦黑；羊排則透過豬網油包覆蔬菜，烹調過程中的油脂緩緩融化，讓肉質更加柔嫩、風味層次更豐富。

保羅主廚也在課程尾聲勉勵學生，持續為夢想前進，相信自己，就能走得更遠。

育達高中餐飲科胡盛春主任表示，未來希望能持續安排不同領域的專業主廚與講師進入課堂，拓展學生視野、提升技術深度，讓每位學生都能在多元學習中精進專業能力。